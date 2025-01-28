محافظ القليوبية يتفقد أعمال رفع كفاءة سوق الخضار بمنطقة بيجام بشبرا الخيمة

قام المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بجولة تفقدية موسعة لعدد من شوارع حي غرب شبرا الخيمة، شملت مناطق بيجام والوحدة العربية، في إطار حرصه على متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة، وبحضور أعضاء مجلس النواب بمدينة شبرا الخيمة.

محافظ القليوبية في جولة بشبرا الخيمة



وخلال الجولة، وجه محافظ القليوبية بتنفيذ عدد من الإجراءات العاجلة، والتي تشمل رصف شارع أرض الحافي بمنطقة بيجام ببلاط الإنترلوك، مع التأكيد على منع أي إشغالات تعرقل حركة المرور. كما وجه بسرعة رصف شارع الخمسين ببيجام وشارع الوحدة العربية، وذلك بهدف تحسين المظهر الحضاري للمنطقة وتسهيل حركة المواطنين.



كما وجه محافظ القليوبية برفع كفاءة سوق الخضار والفاكهة بمنطقة بيجام، وذلك برصفه بالكامل وإنشاء دورات مياه حديثة لخدمة المترددين.



وأكد المحافظ على ضرورة منع أي إشغالات أمام المحلات التجارية أو على الأرصفة، مع تكثيف حملات النظافة وإزالة أي تراكمات كما وجه المحافظ بدراسة إمكانية استغلال قطعة أرض تابعة للأوقاف لإقامة موقف أتوبيس، وذلك لخدمة المواطنين ومنع استغلالها في غير الأغراض المخصصة لها.

جولات ميدانية لمحافظ القليوبية لحل مشاكل المواطنين



وأكد محافظ القليوبية أن هذه الجولات التفقدية تأتي في إطار حرص المحافظة على التواصل المباشر مع المواطنين والوقوف على احتياجاتهم، مشيرًا إلى أن المحافظة ستواصل جهودها لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المناطق.



أعرب المواطنون عن سعادتهم بهذه الجولة التفقدية، مؤكدين على أهمية هذه المشاريع في تحسين الحياة المعيشية لهم. وأشادوا بجهود المحافظة في الاهتمام بحي غرب شبرا الخيمة.



وأكد محافظ القليوبية على أهمية الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ هذه المشاريع، مشيرًا إلى أن المحافظة ستتابع عن كثب سير العمل والتغلب على أي تحديات قد تواجه التنفيذ.

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