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طفلة عمرها 15 عاما السبب، كشف غموض العثور على رضيع داخل منور عقار بشبرا

كشف غموض العثور علي
كشف غموض العثور علي رضيع بشبرا الخيمة،فيتو

 كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بإشراف اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، تفاصيل العثور على رضيع حديث الولادة داخل منطقة بيجام بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

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العثور على طفل رضيع حديث الولادة داخل منور عقار بشبرا الخيمة 

 البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية في القليوبية بلاغا من الأهالي تضمن العثور على طفل رضيع حديث الولادة داخل منور عقار بمنطقة بيجام بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وعلى الفور وجه اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية بسرعة الانتقال وكشف ملابسات الواقعة.

 

كشف غموض العثور على طفل في منور بشبرا الخيمة 

 بالانتقال والفحص تبين العثور على طفل حديث الولادة داخل منور عقار سكنى، ولم يتعرف عليه أحد من الأهالي بشبرا الخيمة القليوبية، فيما تم إجراء التحريات وتبين أن طفلة عمرها لا يتعدى 15 عاما هي من قامت بإلقائها، بسبب علاقة غير شرعية، وتخلصه منه فور ولادته داخل منور العقار.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية في القليوبية من ضبط الفتاة والشاب الذي أقام معها العلاقة المحرمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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