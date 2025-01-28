العثور علي تمساح نيلي في ترعة الإسماعيلية والبيئة تطمئن المواطنين

تابعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعى حول مشاهد بعض المواطنين تمساح نيلى بترعة الإسماعيلية، وعلى الفور قامت بالتنسيق مع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، لمتابعة الموقف والتأكد من صحة ما أثير.

وأصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها بتشكيل لجنة عاجلة بالتعاون والتنسيق الكامل مع المحافظة وفرع جهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبري وخبراء التنوع البيولوجى بالوزارة، وذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ للوقوف علي حقيقة الفيديو الذى تم تداوله والتعامل مع الموقف بسرعة بما يضمن أمان المواطنين وحماية الحياة البرية.

معلومات عن الورل النيلي

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد ان المعاينة والفيديوهات التي توثق ظهور الحيوان أسفرت عن انه ورل نيلي وهو يعد من الزواحف الآمنة التي لا تهاجم الإنسان ولا يسبب أي خطورة عليه أو على النبات أو الحيوان وهو يتواجد في بيئته الطبيعية ومدرج ضمن قرار وزير الزراعة رقم ٢١ لسنة ١٩٨٩، والذي ينص على حظر صيده أو الإتجار فيه بشكل غير مقنن ومدرج ضمن الملحق 4 لقانون البيئة لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

كما أنه يعيش في نهر النيل والترع المتفرعة منه في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية ويتغذي على الزواحف والطيور والجيف ويتراوح طوله من ٢٥٠ إلى اكثر من متر وهو زاحف كبير ويتجنب البشر في أماكن تواجدهم.

وطمأنت وزيرة البيئة المواطنين مؤكدة انه لا داعي للذعر، وأن الورل النيلي ينتشر في المناطق الوسطى والجنوبية من القارة الإفريقية ولا سيّما على ضفاف نهر النيل في مصر والسودان وأهابت بالمواطنين والمؤسسات بالاشتراك فى حماية الكائنات المهددة بالانقراض للحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات الطبيعية بالإبلاغ في حالة تواجد أي حيوان غريب على الخط الساخن لوزارة البيئة 19808 من الساعة الثامنه صباحا وحتى السابعة مساء ماعدا العطلات الرسمية حتى الثالثة عصرا أو على رقم الواتس اب 01222693333 على مدار ال 24 ساعة طوال أيام الاسبوع. للتعرف على فصيلته، ومدى خطورته على الانسان واهميته للتنوع البيولوجى وكيفية التعامل معه.

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