الثلاثاء 28 يناير 2025
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محافظات

رئيس مدينة صان الحجر بالشرقية يتابع أعمال رصف الطرق

محافظ الشرقية:متابعة21كيلورصف
محافظ الشرقية:متابعة21كيلورصف بطريق سعودصان الحجر

قام أيمن هيكل رئيس مدينة صان الحجربمتابعة تنفيذ أعمال مشروعات الرصف الجارية بالمدينة، مشيرًا إلى أنه جار تنفيذ أعمال رفع كفاءة طريق سعود صان الحجر بطول ٢١ كيلو مترا.

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الرصف بالقطاع الخامس 

 والطريق مكون من ٥ قطاعات بتكلفة ١١٠ ملايين جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ ٨٠٪.  أوضح رئيس المدينة أنه جار تنفيذ أعمال الرصف بالقطاع الخامس،

3 كيلو بتكلفة 15 مليون جنيه 

 والذي يبلغ طوله ٣ كيلو مترات، وجار الانتهاء من وضع طبقة الأسفلت باعتماد مالي يقدر ب ١٥ مليون جنيه، تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

المهندس حازم الاشمونى 

وبدوره اعطى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية توجيهات  لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة تنفيذ أعمال المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، 

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سرعة دخول الطريق إلى  الخدمة 

وبالإضافة الى إزالة أي معوقات تحول دون تنفيذ الأعمال لسرعة دخولها الخدمة طبقًا للجدول الزمني المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، وذلك في إطار المسئولية المجتمعية للتنفيذيين بالشرقية

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ايمن هيكل رئيس مدينة صان الحجر متابعة تنفيذ مشروعات الرصف الجارية رفع كفاءة الطريق المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

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