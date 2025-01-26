محافظ الفيوم يتابع ملف التصالح في مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا لمتابعة معدلات الأداء وآخر المستجدات بملفي التصالح في بعض مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية، وتقنين الأراضي المملوكة للدولة، بهدف تذليل أي عقبات تواجه سير العمل، حصر الاجتماع الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

ملف مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية

وتابع محافظ الفيوم، عدد الطلبات المقدمة، وما تم الانتهاء منها، وعدد الطلبات التى لم تنته بعد، موجهًا وكيل وزارة الزراعة، بضرورة تسريع العمل خلال الأسبوع المقبل، لانهاء أكبر عدد من الملفات المتعلقة بقطاع الزراعة، كما وجه مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية، بالتنسيق مع مديري المراكز التكنولوجية، والاستمرار في تكثيف العمل، للانتهاء من استخراج شهادات بيانات العقارات بأسرع وقت ممكن، موجهًا رؤساء المدن، بسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بنهو ملفات التصالح المتأخرة.

ملف تقنين الاراضي

كما تابع محافظ الفيوم، المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والطلبات المقدمة، وعدد العقود المُحررة، والأراضي المرفوض قبول طلب تقنينها، وعدد قطع الأراضي المستردة لعدم الاستيفاء، موجهًا مدير عام أملاك الدولة، باستكمال الإجراءات للطلبات المستوفاة للشروط، وسرعة الانتهاء من هذا الملف الحيوي في أسرع وقت ممكن، وكذا التنسيق مع رؤساء المدن لاسترداد أراضي الدولة من غير الجادين والمتعدين عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

العمل بروح الفريق

وأكد المحافظ، على ضرورة تضافر كافة الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد وبذل المزيد من الجهد، لتسريع وتيرة الأداء بهذه الملفات المهمة، للحفاظ على حق الدولة.

ولفت محافظ الفيوم الى أنه سيتم عقد اجتماع أسبوعي لمتابعة ومراجعة كافة الإجراءات التي تتم بهذه الملفات أولًا بأول، مشددًا على أنه سيتم تحفيز المجيدين، ومحاسبة المقصرين والمتقاعسين بهذه الملفات.

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