الثلاثاء 28 يناير 2025
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محافظات

تحرير 400 مخالفة تموينية في حملات مكثفة على أسواق الفيوم

جانب من المضبوطات،
جانب من المضبوطات، فيتو

 شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملات تموينية مكثفة على مدار أسبوع، لمراقبة الأسواق في قرى ومدن المحافظة، بهدف منع تداول أي سلع غير صالحة للاستخدام، أو مهربة ومجهولة المصدر، وشارك في الحملات قسم مباحث التموين، ومديريتي الصحة والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك.

نتائج الحملات على أسواق قرى ومدن الفيوم

 وقد أسفرت الحملات عن تحرير 400 مخالفة متنوعة، منها 112 مخالفة لقطاعي المخابز ومحطات الوقود، و288 مخالفة، في قطاع الأسواق والمحال التجارية، وتم إحالة جميع المخالفات إلى الأجهزة الأمنية، لإحالتها إلى النيابات المختصة مباشرة التحقيقات.

مواد وسلع تحفظت عليها حملات مديرية تموين الفيوم

 وقال سامح شبل  وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن الحملات التموينية التي شنتها الأجهزة الرقابية بمديرية التموين قد تمكنت من التحفظ على 231 أسطوانة غاز مهربة، وسيارة ربع نقل محملة 1900 كيلو جرام زيت طعام، غير مدون عليه علامات او بيانات،  و12 شيكارة دقيق بلدى زنة الواحدة 50 كيلو، و1500 كيلو جرام لحوم مفرومة غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو الحيواني.

 كما تم ضبط مخزن لبيع زيوت السيارات بدون ترخيص، وبداخله 42 جركن سعة الجركن الواحد 20 لترا بإجمالي 989 لتر زيوت سيارات، وزيت زيتون وبهارات وتوابل ولوازم الطبخ منتهية الصلاحية، و 19 شكائر دقيق بلدي مدعم زنة 50 كيلو جرام بإجمالي 950 كيلو جرام قبل بيعها بالسوق السوداء، 31 كيلو كيلو جرام لحوم وكبده وقطع دجاج منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكمية من البويات منتهية الصلاحية، ومواد غذائية فاسدة.  

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 وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على الأجهزة الرقابية التابعة له، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لتتمكن المديرية من مواجهة جشع بعض التجار.

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