الثلاثاء 28 يناير 2025
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محافظات

سقوط شاب من أعلى الكوبري العلوي وسط مدينة الفيوم

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

أصيب شاب في العقد الثاني من عمره بسحجات وكدمات بعد أن سقط من أعلى الكوبري الذي يربط شارع جمال عبد الناصر بمدينة الفيوم، بشارع الورشة، وتم نقله مصابًا إلي مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج، ووضعه تحت الملاحظة الطبية.

تفاصيل الحادث وقرارات النيابة

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم ، قد تلقي إخطارا من مأمور قسم أول الفيوم، يفيد بورود بلاغ من مستشفي الفيوم العام، يفيد بوصول "حازم عبد اللطيف " 16 سنة، طالب ثانوي، مصابا بإصابات متفرقة في أنحاء جسده، وحالته تحتاج للملاحظة،  ادعاء سقوط من أعلى الكوبري، ما أسفر الحادث عن إصابة المذكور بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتبين من التحريات الأولية أنه كان يعبر الكوبري من على رصيف المشاة، وأثناء سيره كان يلاصق سور الكوبري، واختل توازنه فسقط  أسفل الكوبري بمنطقة مناورة القطارات، وقد تلقي الأولية، ووضع تحت ملاحظة الأطباء حتى تستقر حالته

 

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وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، وكلف وكيل النيابة إدارة البحث الجنائي، بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة.

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