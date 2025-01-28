السيسي وترامب

رد الرئيس المصرى مرتين على الرئيس الأمريكي ترامب مرتين بخصوص دعوته لاستقبال مصر عددا من أهالى غزة بعد تهجيرهم من أرضهم.. المرة الأولى من خلال بيان لوزارة الخارجية المصرية أكد على الموقف المصرى الثابت الرافض لتهجير الفلسطينيين سواء في مصر أو الاْردن أو أى مكان خارج أراضيهم، لأن ذلك يعد تصفية للقضية الفلسطينية وإجهاضه لحكمهم في إقامة دولة مستقلة..

والمرة الثانية من خلال تصريح لمصدر مسئول رفيع المستوى نفى فيه إجراء اتصال تليفوني بين الرئيسين المصري والأمريكي، كما تداولت أنباء صحفية نقلا عن ترامب، قال فيها إنه تحدث تليفونيا مع السيسى، وإنه يتمنى أن يقبل اقتراحه باستقبال قدر من أهل غزة للإقامة في مصر، مشيرا إلى أن أمريكا ساعدتنا كثيرا ومعتقدا أن الرئيس المصرى وملك الاْردن سوف يستجيبان له!

وجاء المصدر المسئول والرفيع المستوى لينفى إجراء أي إتصال تليفونى بين السيسى وترامب!

وهذا يُبين أن الرفض المصرى لدعوة ترامب المجنونة مرفوضة تماما من مصر، وأن هذا الرفض المصرى لن يتغير مهما فعل ترامب، سواء بالإغراء أو بالضغوط..

فهذا الرفض موجود منذ يوم الثامن من أكتوبر عام 2023، أى منذ بدء العدوان الوحشى البشع للاسرائيليين على أهالى غزة عندما فضحت القاهرة المخطط الإسرائيلى بتهجير أهالى غزة إلى سيناء وتهجير أهالى الضفة بعدها إلى الاْردن، وهو المخطط الذى كان يروق للأمريكان وبعض الأوروبيين، وبمرور الوقت تفهمت الإدارة الأمريكية السابقة وعدد من الدول الأوروبية الرفض المصرى لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، بل وبدا الحديث حول حل الدولتين.



ثم إن مصر جربت الضغوط الأمريكية من قبل بعد التخلص من حكم الإخوان، والتى كانت تستهدف إعادة الحكم لهم مجددا، وذلك عندما أوقفت واشنطن المساعدات العسكرية لنا المقررة لدعم اتفاقية كامب ديفيد، ولم تفلح هذه الضغوط!



إذن نستنتج أن الرئيس السيسي يمكن أن يرد بالرفض على ترامب مرة ثالثة ورابعة وخامسة، لأن الرفض لدعوة ترامب بتهجير أهل غزة لن يتغير، مهما برر الرئيس الامريكي دعوته بمبررات ساذجة وسخيفة وغير مقبولة عقلا..

فبدلا أن يعاقب ترامب أو حتى يعاتب من دمروا مقومات الحياة في قطاع غزة، يعاقب من تعرضوا لحرب إبادة بطردهم من أرضهم ويلبس دعوته ثوبا إنسانيا!



ومع ذلك لن يتوقف التشكيك في الموقف المصرى الثابت من خلال الأدوات الإعلامية المضللة التى تروج للأكاذيب مثلما ادعت حدوث اتصال تليفوني بين ترامب والسيسي روجت فيه كلاما لترامب يدعى فيه القبول بدعوته لتهجير أهل غزة إلى مصر والأردن!

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