التمديد لترامب!

بعد ساعات فقط من دخول ترامب البيت الأبيض فاجأ عضو بالكونجرس الأمريكيين باقتراح لتعديل الدستور الأمريكي حتى يتسنى لترامب الاستمرار رئيسا لأمريكا لفترة رئاسية ثالثة! والمثير أن ترامب سينهى الفترة الانتخابية الثانية له، وقد دخل في العقد الثامن من عمره، فهل يضمن صاحب الاقتراح أن يتمتع الرئيس الأمريكي، بصحة طيبة وعافية كافية تسمح له بالقيام بمهام وواجبات والتزامات الرئاسة؟!

إن سلفه بايدن لم يتمكن من الاستمرار في المعركة الانتخابية بسبب عدم قدرته الصحية وفقدانه التركيز، كما بدا في مناظرته مع ترامب الذى سينهى فترته الرئاسية الحالية وقد بلغ عمر بايدن عندما إنسحب من الانتخابات، تحت ضغط قادة الحزب الديمقراطى لضعف قدرته الصحية والذهنية..

فهل يضمن صاحب هذا الاقتراح الخاص بتعديل الدستور أن ترامب سيكون بعد أربع سنوات قادرًا صحيا وذهنيا على القيام بمهام رئيس أكبر دولة فى العالم، والتى تنصب نفسها لقيادته وإدارة شؤونه؟!



ثم إن الفترة الرئاسية الثانية لترامب قد بدأت للتو ولم يظهر بعد حصاد هذه الفترة ونتائجها وتداعياتها على الأمريكيين، الذين سبق أن حجبوا عنه أصواتهم عندما نافس بايدن قبل أربع سنوات مضت لتحفظها على سياساته.. أليس ثمة إحتمال بعد تعديل الدستور الأمريكي لتمديد رئاسة ترامب ومضاعفة سنواتها أن يخفق ترامب انتخابيا بعد أربع سنوات قادمة؟!



لذلك كله يعد اقتراح تعديل الدستور الأمريكي للتمديد لترامب في البيت الأبيض أمرا مثيرا ويدعو للدهشة.. لكن الأكثر إثارة ودهشة أن ترامب لم يعلق على هذا الاقتراح، ولم يبادر بإعلان أنه ملتزم بالدستور الذى أقسم على إحترامه، ويرفض هذا الاقتراح المفاجىء في أمريكا..

والتفسير المحتمل لذلك أن ترامب يرحب بتعديل الدستور للتمديد له في رئاسة أمريكا.. وكأن ترامب لا يكفيه السنوات الثمانية التى يتاح للرئيس الأمريكي البقاء فيها داخل البيت الأبيض فبحث عن تمديدها!

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