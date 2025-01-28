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محافظات

المؤبد لعامل وسائق بتهمة الاتجار في المخدرات بالقليوبية

جنايات شبرا الخيمة،فيتو
جنايات شبرا الخيمة،فيتو

 قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المؤبد لعامل وسائق لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة وحيازتهما سلاح نارى "فرد خرطوش"، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

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بالسجن المؤبد لعامل وسائق للاتجار في المخدرات بشبرا الخيمة

 صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفى، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.
 

 

الواقعة وضبط المتهمين

 كان النقيب "زياد محمود السيد محمود" بالقول الأمني بقسم ثان شبرا الخيمة- أكد  أنه أثناء استيقاف المتهمين بالطريق العام الأول لاستقلاله دراجة بخارية قيادة الأول حاملًا سلاح ناري فرد خرطوش، والثاني لسيره بدراجة بخارية بدون لوحات معدنية محاولا الهرب لرؤيته، فضبطهما واستخلص السلاح من الأول ووجده مذخرًا بطلقتين بماسورتيه، وبتفتيشهما عثر مع الأول على عدد ١٣ لفافة للهيروين المخدر ومبلغ مالي، وتحت سيطرتهما المادية عدد ٦ طلقات مماثلة للمضبوطة وعدد ٢٢ كيسا لـ mdmb 4en pinaca أحد مشتقات الـ indazole carboxamide وهاتف، وبمواجهتهما أقرا بإحرازهما وحيازتهما المضبوطات للاتجار والمبلغ المالي حصيلته والهاتف لتسهيله اتصالًا والدراجة لتسهيله انتقالًا والسلاح والذخيرة للدفاع عن تجارتهما.

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