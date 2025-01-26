الأحد 26 يناير 2025
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خارج الحدود

ولي العهد السعودي يستقبل رئيسة وزراء إيطاليا في الخيمة الشتوية بمدينة العلا (فيديو)

وصول رئيسة وزراء
وصول رئيسة وزراء إيطاليا إلى السعودية، فيتو

استقبل ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، اليوم، فى مدينة العلا، رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، التي تقوم  بزيارة هى الأولى من نوعها إلى المملكة برفقة وزراء الحكومة ورؤساء شركات إيطالية، وستعقد جلسة مباحثات مع ولي العهد السعودي، لمناقشة فرص التعاون المشترك.

 

وصول رئيسة وزراء إيطاليا إلى السعودية

وترتبط السعودية وإيطاليا علاقات وثيقة، يعود تاريخها إلى عام 1932 حينما بادرت روما لتكون من أوائل الدول التي تقيم علاقات دبلوماسية مع الرياض، وفتحت وقتها قنصلية إيطاليا في جدة، وفي عام 1933 جرى توقيع اتفاقية للتعاون بين البلدين.

جورجيا ميلوني، فيتو
جورجيا ميلوني، فيتو

وتواصلت مسيرة العلاقات السياسية والحوار بين قيادتي السعودية وإيطاليا عبر الزيارات المتبادلة واللقاءات بين المسؤولين في البلدين، لتعزيز مستوى العلاقات بينهما في المجالات كافة، في حين وصل حجم التبادل التجاري البيني في العام 2023 نحو 10.796 مليار دولار.

ووصلت رئيسة مجلس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إلى العُلا اليوم، برفقة الوفد المرافق لها، وذلك في إطار زيارتها للمملكة.

محمد بن سلمان يستقبل رئيس وزراء إيطاليا فى العلا

وكان في استقبالها في مطار العُلا الدولي أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إيطاليا الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز، ووزير التجارة ماجد بن عبدالله القصبي (الوزير المرافق)، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بريّ، وعدد من المسؤولين، واستقبلها الأمير محمد بن سلمان في الخيمة الشتوية.

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