محمد صلاح أبرز المرشحين لخلافة نيمار في الهلال السعودي

أعلن فابريزيو رومانو، الصحفي المتخصص في الانتقالات، انتقال البرازيلي نيمار رسميا إلى نادي سانتوس البرازيلي بعد رحيله عن الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونشر فابريزيو رومانو: "رسميا نيمار يعود إلى سانتوس البرازيلى بعد 12 عام من رحيله".

بديل نيمار مع الهلال

ويسعى نادي الهلال إلى التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح نجم وهداف فريق ليفربول الإنجليزي في الصيف المقبل.

ومن المقرر أن ينتهي عقد الدولي المصري مع ناديه الإنجليزي في صيف 2025، حيث لم يتوصل اللاعب لاتفاق مع ناديه.

ووضعت إدارة الرئيس فهد بن نافل الفرعون المصري على أولوية صفقات الانتقالات الصيفية ليكون بديلًا لنيمار.

وأكدت تقارير سعودية أن إدارة الهلال دخلت في مفاوضات رسمية مع ممثلي صلاح من أجل انتقاله للفريق في الصيف.

ويسعى فريق العاصمة إلى إبرام صفقات قوية في الصيف المقبل، حيث سيخوض “الأزرق” منافسات كأس العالم للأندية.

وتقام البطولة في الولايات المتحدة الأمريكية في الصيف المقبل، حيث يتواجد ممثل المملكة في المجموعة الثامنة والأخيرة.

وتضم المجموعة الثامنة كلًا من: ريال مدريد (إسبانيا) – باتشوكا (المكسيك) – ريد بول سالزبورج (النمسا).

كما ارتبط اسم النجم البرازيلي فينيسوس جونيور لاعب فريق ريال مدريد بالانتقال للهلال في صيف 2025.

وقال المصدر، إن إدارة الهلال على استعداد لدفع راتب سنوي للنجم البرازيلي الشاب 200 مليون يورو لإقناعه بالانتقال.

ورغم قوة العرض المالي من “زعيم العاصمة”، إلا أن النجم البرازيلي لا يفكر حاليًا في الرحيل عن ريال مدريد.

وبالنظر إلى وضع فينيسيوس فسيكون صلاح هو المرشح الأبرز لتمثيل “الزعيم” في الحدث العالمي بالصيف المقبل.

الهلال يعلن فسخ عقد نيمار بالتراضي

أعلن نادي الهلال السعودي فسخ التعاقد مع البرازيلي نيمار بالتراضي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

الهلال يعلن فسخ تعاقد نيمار

ونشر نادي الهلال بيانًا رسميًّا أعلن خلاله فسخ التعاقد مع نيمار بالتراضي.

يذكر أن الهلال لم يسجل نيمار في قائمة الفريق المشاركة في الدوري السعودي للمحترفين، بسبب معاناته الإصابة في بداية الموسم.

وتعرض نيمار لإصابات متتالية، منذ انضمامه إلى الهلال صيف 2023؛ ما تسبب في ابتعاده عن الملاعب معظم فترات عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ولم يخض نيمار مع الهلال سوى 7 مباريات فقط في كل البطولات؛ ما أثار غضبًا بين الجماهير بسبب الغياب الطويل للاعب.

نيمار مع الهلال

ولم يتمكن نيمار من تقديم الإضافة القوية للهلال، رغم الصفقة القياسية التي انضم بها قادمًا من باريس سان جيرمان في صيف 2023، والتي بلغت قيمتها 90 مليون يورو.

وشارك اللاعب الدولي البرازيلي في سبع مباريات فقط مع الزعيم، سجل خلالها هدفًا واحدًا وصنع ثلاثة أهداف.

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