نيمار يتنازل عن مبلغ ضخم للرحيل عن الهلال السعودي

قدّم الجناح البرازيلي نيمار دا سيلفا، تضحية مالية من أجل الرحيل عن الهلال السعودي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

نيمار يتنازل عن 40 مليون يورو

وكتب الصحفي الشهير بن جاكبوس، على حسابه بشبكة "إكس": "تنازل نيمار عن حوالي 40 مليون يورو كجزء من فسخ عقده مع الهلال".

وأضاف: "سيتوجه الآن نيمار إلى البرازيل للانضمام مجددًا إلى سانتوس".

وكان الهلال السعودي أعلن إنهاء عقد نيمار، ليصبح اللاعب حرًا ومن حقه الانتقال إلى أي نادٍ، علمًا بأن عقده كان يمتد حتى نهاية الموسم الجاري.

وأكد البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال، أن نيمار لن يتم قيده في قائمة الفريق للنصف الثاني من الموسم الجاري للدوري السعودي للمحترفين، حيث سيلعب فقط في دوري النخبة الآسيوي عند اكتمال جاهزيته.



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