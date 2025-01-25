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فوز ليفربول ومان سيتي، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم

ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم

ترتيب الدوري الإنجليزي، عزز ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مباريات اليوم السبت بالجولة الـ 23.

وحقق ليفربول الفوز علي إبسويتش تاون 4-1 في الجولة الـ 23، ليرفع رصيده للنقطة 53 في صدارة جدول ترتيب البريميرليج.

كما حقق مانشستر سيتي الفوز علي تشيلسي 3-1 في قمة الجولة بالدوري الإنجليزي في الظهور الأول للمحترف المصري عمر مرموش.

نتائج مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي 

برايتون 0-1 إيفرتون 

ليفربول 4-1 إبسويتش تاون 

ساوثهامبتون 1-3 نيوكاسل يونايتد 

وولفرهامبتون 0-1 أرسنال 

بورنموث 5-0 نوتينجهام فورست 

مانشستر سيتي 3-1 تشيلسي 

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم

1 ليفربول 53 نقطة
2 آرسنال 47 نقطة
3 نوتينغهام فورست 44 نقطة
4 مانشستر سيتي 41 نقطة
5 نيوكاسل يونايتد 41 نقطة
6 تشيلسي 40 نقطة
7 بورنموث 40 نقطة
8 أستون فيلا 36 نقطة
9 برايتون 34 نقطة
10 فولهام 33 نقطة
11 برينتفورد 28 نقطة
12 كريستال بالاس 27 نقطة
13 مانشستر يونايتد 26 نقطة
14 وست هام يونايتد 26 نقطة
15 توتنهام هوتسبير 24 نقطة
16 إيفرتون 23 نقطة
17 وولفرهامبتون 16 نقطة
18 إبسويتش تاون 16 نقطة
19 ليستر سيتي 14 نقطة
20 ساوثهامتون 6 نقاط
 

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

وتختتم الجولة  الـ 23 من الدوري الإنجليزي غدا الأحد بالمواجهات التالية: 

توتنهام ضد ليستر سيتي - 4 مساءً

كريستال بالاس ضد برينتفورد - 4 مساءً

أستون فيلا ضد وست هام - 6:30 مساءً

فولهام ضد مانشستر يونايتد - 9 مساءً

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