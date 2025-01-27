الإثنين 27 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية يشكل لجنة لاختيار أماكن مشروعات إنتاج الدواجن والماشية (صور)

لجنة لمعاينة مواقع
لجنة لمعاينة مواقع علي الطبيعة لتنفيذ مشاريع

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، لجنة للمرور والمعاينة على الطبيعة للمواقع المقترحة لإقامة مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي والداجني والحيواني، في إطار توفير خدمات ومشروعات استثمارية متنوعة وخلق فرص عمل جديدة.

مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي والداجنى والحيواني

 

وأوضح "مرزوق" أن المشروعات المزمع تنفيذها بالمواقع التي تم معاينتها هي مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي والداجنى كثلاجات حفظ الخضروات والفواكة والدواجن واللحوم ومزارع تربية الدواجن وتربية وتسمين الماشية ومحطات فرز وتعبئة المحاصيل الزراعية وصوامع حفظ الغلال ومخازن، وأيضا مشروعات تخدم الآلات والمعدات الزراعية كمحطات تموين السيارات والمعدات بالبنزين والسولار والغاز الطبيعي.

 

مشروعات واستثمارات جديدة تعمل علي دعم وتطوير الاقتصاد الوطني

وأشار" مرزوق " إلى ضرورة إقامة مشروعات واستثمارات جديدة تعمل علي دعم وتطوير الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج من خلال انشاء مشروعات جديدة تضم العديد من المنشآت الصناعية والاستثمارية التي تحتاج إليها مصر.

الدقهلية من المحافظات الكبيره التي تتمتع بموقع جغرافي متميز

وأوضح "مرزوق" أن الدقهلية من المحافظات الكبيره التي تتمتع بموقع جغرافي متميز وتضم عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتمتعون بخبرات كبيرة في مجال الصناعة والأعمال ولديهم القدرة على انشاء مصانع ومشروعات اقتصادية كبيرة، وتتمتع بالأيدي العاملة الوفيرة المدربة وخبرات متنوعة في العديد من مجالات العمل تحقق مطالب واحتياجات المستثمرين.

المرور  والمعاينة على الطبيعة للمواقع المقترحة لإنشاء المشروعات

ومن جانبه أوضح المحاسب عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الإقتصادية والإستثمار أنه تنفيذا للقرار الوزاري رقم ٦١٥ لسنة ٢٠١٦  والمعدل بالقرار الوزاري رقم ١٩١٩ لسنة ٢٠١٦، فقد قامت اللجان المشكلة برئاسته وعضوية كل من مديريات الزراعة والتموين والطب البيطري وشركة الغاز ومسئولي إدارات الاستثمار والتعاون الزراعي والتخطيط العمراني  والشئون الهندسية والحوكمة والمتابعة وتراخيص المستثمرين والإدارات الزراعية المختصة والمراقبة العامة للتعاونيات ورؤساء الجمعيات الزراعية المختصة بالمرور  والمعاينة على الطبيعة للمواقع المقترحة لإنشاء المشروعات المشار إليها بعدد من المشروعات بنطاق قرى مركز  ومدينة المنصورة ودكرنس ومنية النصر، تمهيدا للعرض على اللجنة الدائمة، واللجنة العليا للاستثمار برئاسة المحافظ للموافقة على إقامة تلك المشروعات التى تساهم فى خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة الإقتصاد والإستثمار بنطاق الدقهلية، وتخفيض الاستيراد.

بحضور المحافظ وقيادات الأزهر والأوقاف، الدقهلية تحتفل بليلة الإسراء والمعراج بمسجد النصر بالمنصورة

بدء عبور المركبات من شارع صلاح الدين باتجاه شمال قطاع غزة

دعم وتطوير الإقتصاد الوطني من خلال انشاء مشروعات قومية 

يأتي ذلك في إطار توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم وتطوير الإقتصاد الوطني من خلال انشاء مشروعات قومية وانشاء مصانع جديدة تواكب الصناعات العالمية وتلبي احتياجات الأسواق المحلية والعالمية وجذب الاستثمارات المختلفة، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إقامة مشروعات الاقتصاد الوطنى البنزين والسولار الانتاج الزراعي الدكتورة منال عوض الخضروات والفواكه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المحاصيل الزراعية صناعات محافظ الدقهلية

مواد متعلقة

بدء عبور المركبات من شارع صلاح الدين باتجاه شمال قطاع غزة

غدا، عقد الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف أخصائي بالبريد المصري بالقليوبية

فوائد فيتامين B3، ومخاطر الإفراط في مكملاته

موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

ads

الأكثر قراءة

كواليس الساعات الأخيرة فى مفاوضات الأهلي مع أشرف بن شرقي

حملات تفتيش لمواجهة بائعي الأدوية على الأرصفة بوكالة البلح

بشير التابعي ينتقد صفقة الزمالك الجديدة: عايزين يدمروا النادي

10 معلومات عن اجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية

ارتفاع يصل لـ 5 جنيهات في سعر الكتكوت الأبيض مع استقرار أسعار البط

انخفاض المكرونة وارتفاع قشر البياض، أسعار السمك اليوم في سوق العبور

البيضاء ترتفع 3 جنيهات، أسعار الفراخ اليوم الإثنين 27 يناير 2025

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الإثنين 27-1-2025 في الأسواق

منوعات

المزيد

بلغاريا تعلن العثور على خاتم آخر إمبراطور بيزنطي

مصرع طفلين وإنقاذ 17 شخصا بعد غرق قارب مهاجرين في البحر المتوسط

إسرائيل تمنع طائراتها من الهبوط في مطار أوروبي، ما السر؟

خبير: 36% فقط من التونسيين يملكون حسابا بنكيا أو بريديا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الإثنين 27-1-2025 في الأسواق

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين الموافق 27 يناير 2025

أسعار الذهب اليوم الإثنين الموافق 27 يناير 2025

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد
ads

انفوجراف

أغلى لاعبي الأهلي وبيراميدز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين العذاب الأدنى والأكبر؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 27 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 27 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية