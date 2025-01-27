ساخرون.. الزراعة: التقلبات الجوية هى سبب انخفاض محصول الشيكولاتة وارتفاع أسعارها هذا العام!

علمت وكالة هريدى نيوز الإخبارية أن مسئولا فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عقد مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن الصادرات الزراعية المصرية التى حققت رقمًا قياسيًا غير مسبوق حيث بلغت 8.6 مليون طن خلال عام 2024.



صرح بذلك مصدر فشار غاوى تنكيت وهزار وأضاف أن أحد الصحفيين توجه بسؤال لهذا المسئول قائلًا: بما أن عندنا تنوع فى المحاصيل الزراعية.. نفسى أعرف سبب واحد لارتفاع أسعار الشيكولاتة هذا العام بالذات؟!

فرد عليه المسئول ساخرًا: معلش.. التقلبات الجوية هى سبب انخفاض محصول الشيكولاتة وارتفاع أسعارها هذا العام!

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