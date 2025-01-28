استفادة 3 آلاف مواطن من قافلة شاملة بقرية الرحمانية في الدقهلية (صور)

شهدت قرية الرحمانية بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية إطلاق قافلة متكاملة مجانية استفاد منها 3 آلاف مواطن.

وتابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال القافلة المجانية المتكاملة التي أقيمت بقرية الرحمانية مركز ميت غمر، واستفاد منها 3 آلاف من المترددين على القافلة، من خلال الكشف واجراء التحاليل الطبية والأشعة باستخدام جهاز السونار وصرف العلاج بالمجان.

وأكد المحافظ أن القوافل العلاجية بمختلف أنواعها تنطلق في جميع مراكز ومدن المحافظة لتوفير خدمات طبية وعلاجية مجانية للمواطنين، وفقا لخطة القوافل الطبية والمتكاملة والتي تقدمها أكثر من جهة انطلاقا من الحرص على صحة وسلامة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

تسيير قافلة صحية وإرشادية وبيطرية وزراعية بقرية الرحمانية

وتحت رعاية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، سير فريق القوافل التنموية المتكاملة، برئاسة اللواء محمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام للمحافظة، وبمتابعة اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر، والدكتورة ايمان ابو الفضل منسق عام القوافل المتكاملة بالجامعة المصرية الصينية، بالتنسيق مع فريق القوافل الوزارية الصحية برئاسة دكتور رامز شوقي، قافلة صحية وإرشادية وبيطرية وزراعية بقرية الرحمانية مركز ميت غمر، بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية بالدقهلية، ومديرية الطب البيطري، ومستشفى بروك الخيري لرعاية الحيوان، ومديرية الزراعة، وإدارة الإنتاج الحيواني بالمحافظة، كما تم تقديم التوعية الإرشادية عن الأمراض المشتركة وطرق الوقاية منها، والتثقيف الصحي من الهلال الأحمر المصري فرع الدقهلية.



خدمات متكاملة للمواطنين في قرية الرحمانية



من جهتها قالت الدكتورة إيمان سماحة مدير إدارة الإنتاج الحيواني بالمحافظة ومنسق عام القوافل أن القافلة المجانية تأتي ضمن أنشطة القوافل التنموية المتكاملة.

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