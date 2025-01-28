تمويل 33 ألف مشروع للشباب بالبحيرة بـ 3 مليارات جنيه

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، حرص الدولة على دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، وذلك تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية ورؤية مصر 2030.

المشروعات بين التجارية والصناعية والزراعية والخدمية

وأشارت محافظ البحيرة، إلى أن برنامج "مشروعك" شهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، حيث بلغ إجمالي حجم القروض المقدمة من خلال المبادرة منذ انطلاقها وحتى الآن 3 مليارات و244 مليون و635 ألف جنيه، لتمويل 33,543 مشروعًا استثماريًا متنوعًا. وتنوعت هذه المشروعات بين التجارية والصناعية والزراعية والخدمية، وأسفرت عن توفير 93,865 فرصة عمل لشباب الخريجين بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

تنفيذ مشروعات تنموية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني

وأوضحت محافظ البحيرة، أن المبادرة تُعد بوابة ذهبية للشباب لريادة الأعمال، حيث تقدم قروضًا ميسرة تساعد في تنفيذ مشروعات تنموية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل حقيقية تُعزز دخل المواطنين، وتدفع عجلة الإنتاج لتحقيق التنمية المستدامة وفتح آفاقًا جديدة للنمو والتطور على أرض محافظة البحيرة، موجهة بتذليل العقبات أمام المتقدمين، مع الالتزام بتوفير الاستشارات الفنية اللازمة للمشروعات، وأكدت على أهمية تكثيف حملات التوعية بين الشباب لتحفيزهم على الاستفادة من المزايا العديدة التي يقدمها برنامج "مشروعك".

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