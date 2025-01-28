ملك الحلول يعلن مغادرة القلعة الحمراء.. هل يضحي الأهلي بـ معلول إرضاء لكولر؟.. التعاقد مع أجنبي والتجاهل سبب الرحيل.. وهذه تفاصيل 8 مواسم ذهبية

فوجئت جماهير النادي الأهلي بل وإدارة الأحمر قبلها بإصدار الوكالة المسؤولة عن أعمال التونسي علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بيانا بشأن أزمة قيد اللاعب مع النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأعلنت الشركة المسؤولة عن الدولي التونسي اتخاذ اللاعب قرار الرحيل عن صفوف النادي الأهلي بسبب عدم الحديث من جانب النادي مع معلول بشأن مستقبله خلال الفترة المقبلة.

ونزل هذا البيان كالصدمة علي جماهير الاهلي التي تعتبر معلول أيقونة وأحد النجوم الذين تفانوا في خدمة النادي الأحمر وقدم للفريق الكثير قبل إصابته الأخيرة وأصبح واحدًا من أساطير القلعة الحمراء وحظي بقاعدة جماهيرية كبيرة من مشجعيها.

وحتي الآن تنتظر جماهير القلعة الحمراء القرار الأخير لإدارة النادي بشأن مصير معلول داخل جدران النادي سواء بالبقاء أو الرحيل.

لعنة الإصابات لمعلول مع الأهلي

كان التونسي علي معلول تعرض للإصابة بقطع في وتر أكيلس في مباراة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسخته الماضية والتي تسببت في غيابه عن تدريبات فريقه لأكثر من ستة أشهر.

وانتظم لاعب الأهلي في التدريبات الجماعية خلال ديسمبر الماضي بعدما أنهى المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي الذي يخضع له منذ إصابته بقطع في وتر أكيلس.

التعاقد مع أجنبي والتجاهل سبب إعلان الرحيل

وفرضت حالة من الغموض علي مصير معلول بالنادي الاهلي بعدما اقترب باب الانتقالات الشتوية علي الغلق ولم يقم الأهلي بقيد اللاعب في قائمته.

إدارة الأهلي ترغب في استمرار علي معلول لكن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، له رأي آخر، فهو يرفض تواجده ويتمسك بضم ثنائي أجنبي آخر وباءت كل المحاولات التي بذلها محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع كولر بالفشل حتى رأى اللاعب رفع الحرج عن الاهلي وإعلان رحيله خاصة أنه لم يتم إخطاره بشكل رسمي برحيله مع اقتراب غلق باب الانتقالات الشتوية.

وعلم علي معلول، أن النادي الاهلي في طريقه للتعاقد مع لاعبين أجانب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وهو ما يشير إلى أنه سيكون خارج حسابات مارسيل كولر والفريق فيما تبقى من الموسم.

الأهلي يعرض الاعتزال ومنصب في النادي

وعرض الأهلي على معلول إقامة مباراة اعتزال تكريمًا لمشواره مع القلعة الحمراء والعمل داخل النادي لكنه رفض مؤكدا قدرته على الاستمرار في الملاعب.

بداية معلول مع الأهلي

بدأ معلول رحلته مع النادى الأهلى فى 25 يوليو 2016، قادمًا من صفوف فريق الصفاقسي التونسي ليقضي في القلعة الحمراء 8 سنين و6 أشهر حيث شارك مع الأهلي بشكل عام في 287 مباراة،، سجل خلالها 51 هدفا، وصنع 83 هدفا آخرين.

لعب: 287 مباراة

سجل: 51 هدفا

صنع: 83 هدفا

عدد الدقائق: 25091 دقيقة

أرقام علي معلول مع الأهلي

في الدوري المصري الممتاز شارك معلول في 165 مباراة سجل 35 هدفا وصنع 44 آخرين.

وفي بطولة السوبر المصري شارك في 8 لقاء سجل 1 أهداف وصنع ثلاث أهداف.

ولعب في كأس مصر 17 لقاء سجل هدفين وصنع 6 أهداف.

وفي بطولة الدوري الإفريقي لعب معلول ثلاث مباريات لم يسجل بينما صنع هدف.

وعبر مشاركته في دوري أبطال أفريقيا شارك معلول في 81 مباراة سجل خلال 10 أهداف وصنع 26 أهداف.

وفي كأس العالم للأندية لعب معلول 12 مباريات سجل 3 أهداف، وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.

بطولات معلول مع الأهلي

وحقق علي معلول مع النادي الأهلي 21 بطولة بواقع 6 ألقاب في الدوري الممتاز وأربع ألقاب في كأس مصر و5 بطولات كأس السوبر المصري والفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا في 4 مناسبات كما حقق لقب كأس السوبر الإفريقي مرتين، و3 برونزيات لبطولة كأس العالم للأندية.

كابتن الأهلي بعد 8 مواسم

بعد انتظار طويل دام منذ صيف 2016 وحتى 4 مايو 2024، وتحديدا في الدقيقة 60 من مباراة الأهلي والجونة في الدوري مع خروج كريم وليد ودخول أكرم توفيق، انتقلت شارة القيادة إلى ذراع علي معلول لأول مرة في مسيرته مع الأحمر.



أول مشاركة لـ معلول مع الأهلي



شارك علي معلول لأول مرة مع النادي الأهلي في 4 أغسطس 2016، وذلك في مباراة نصف نهائي كأس مصر أمام فريق إنبي ومع التعادل الإيجابي 1-1 وفي الدقيقة 85 سجل علي معلول بصمته الأولى مع الفريق، حيث أرسل ركنية دقيقة حولها سعد سمير برأسه لتحقيق هدف الفوز، ليُتوج الأهلي بالفوز ويتأهل إلى المباراة النهائية.



الهدف الأول لـ علي معلول مع الأهلي

كان علي معلول على موعد مع تسجيل هدفه الأول بقميص الأهلي في نفس العام وذلك مع انطلاق الموسم الجديد للدوري وجاء هذا الهدف في الجولة الثامنة أمام فريق طنطا في 4 نوفمبر 2016، حيث سجله من ركلة جزاء، ليكون الهدف الوحيد في المباراة والذي منح الأهلي الفوز الثمين.



مشاركات معلول أمام الزمالك



خاض علي معلول مباريات القمة أمام الزمالك 16 مرة، حقق الفوز في 10 منها، وتعادل مرتين، وخسر 4 مباريات فقط.

سجل معلول هدفه الأول في مواجهات القمة في ختام موسم 2018-2019 من الدوري المصري.

معلول المنقذ بدوري أبطال إفريقيا 2020

ولا تنس جماهير الاهلي لـ معلول ما فعله في دوري أبطال إفريقيا 2019 وهي نتيجة ظلت عالقة في أذهان الجماهير لفترة طويلة.

وتلقى الأهلي هزيمة قاسية بخمسة أهداف أمام ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي في ذهاب ربع النهائي، وتجدد اللقاء بين الفريقين في الدور ذاته من النسخة التالية مباشرة ولكن هذه المرة كانت مباراة الذهاب في القاهرة وليس في بريتوريا، حيث شهد الأهلي الكابوس السابق.

في هذه المرة، لم تكن هناك أي مشكلة، حيث سجل علي معلول الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 56 ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 68 من ركلة جزاء، ليقود فريقه للفوز 2-0.

هذا الفوز مكّن الأهلي من حماية تقدمه في مباراة الإياب التي انتهت بالتعادل 1-1 في بريتوريا، ليكتب الفريق نهايةً رائعة لتلك القصة التي سيذكرها الجميع بإعجاب.



علي معلول ونهائي القرن

التقى الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وهو ما يعتبره العديد من المتابعين واحدًا من أكثر المباريات إثارة في تاريخ الأندية المصرية.

في تلك المباراة، ومع بداية المباراة، أرسل علي معلول كرة ركنية حولها عمرو السولية إلى الشباك مسجلًا الهدف الأول في الدقيقة الخامسة ورد الزمالك بهدف رائع من شيكابالا، قبل أن يطلق محمد مجدي أفشة تسديدة لا تُنسى حسمت المباراة.

وبذلك، توج علي معلول بلقب دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في مسيرته.



موسم غريب لـ معلول مع الأهلي

تعرض علي معلول لإصابة في منتصف موسم 2020-2021، أبعدته عن المشاركة في 10 مباريات بالدوري ورغم هذه الإصابة كان هذا الموسم هو الأكثر تألقًا في مسيرته من حيث المساهمات الهجومية حيث حقق مدافع الأهلي رقمًا تاريخيًا غير مسبوق بتسجيله 5 أهداف و12 تمريرة حاسمة.



بيان الشركة المسؤولة عن علي معلول

وقالت الوكالة المسؤولة عن التونسي علي معلول في بيان صحفي: "اتخذنا قرارا بالرحيل عن الأهلي اليوم لرفع الحرج عن الجميع خاصة بعد تعافي اللاعب الكامل من الإصابة وجاهزيته للمشاركة في المباريات، ولكن لم يتم الحديث من قبل النادي من قريب أو بعيد حتى هذه اللحظة عن مستقبل اللاعب ومصيره خلال الفترة المقبلة.

وأضافت: “يتمنى معلول التوفيق للنادي الأهلي في المرحلة المقبلة، موجها الشكر لجماهيره العظيمة والوفية والتي كان لها الدور الأكبر في استمراره طوال هذه الفترة الناجحة في تاريخ النادي، والتي شهدت تلقى اللاعب العديد من العروض المغرية خلالها والتي كانت تساوي أكثر من أضعاف ما كان يتقاضاه في النادي، ولكنه فضل كل مرة ينتهي عقده فيها ان يجدد ويواصل كتابة التاريخ مع النادي”.

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