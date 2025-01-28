الثلاثاء 28 يناير 2025
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رياضة

علي معلول يتلقى اتصالات من الترجي والصفاقسي التونسيين

على معلول
على معلول

 قال مصدر مقرب من التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه تلقى اتصالات من ناديه السابق الصفاقسي بجانب الترجي التونسي من أجل استطلاع رأيه في الانضمام إلى صفوف أحدهما في ميركاتو الشتاء الحالي، بعد أزمة عدم قيده حتى الآن في قائمة النادي الأهلي. 

وكثف مسئولو النادي الأهلي تحركاتهم  للتعاقد مع السويسري ديريك كوتيسا لاعب سيرفت السويسري من أجل قيد اللاعب في قائمة الفريق الشتوية قبل إغلاق باب القيد الإفريقي الشتوي يوم 31 يناير الجاري.

وتشهد الساعات المقبلة مفاوضات جديدة من أجل التوصل لاتفاق بشأن المقابل المادي المطلوب لحسم الصفقة حيث توقف عرض الأهلي عند 800 الف دولار فقط علما بأن عقد اللاعب مع ناديه الحالي ينتهي بنهاية الموسم الحالي. 

 

إنقاذ صفقة المغربي أشرف بن شرقي 

 وقال مصدر داخل الأهلي إن هناك خطوات أخيرة من أجل إنقاذ صفقة المغربي أشرف بن شرقي لاعب الريان القطري الذي يتمسك ناديه باستمراره وعدم رحيله في الميركاتو، حيث تشهد الساعات القادمة حسم هذا الملف ووضع كلمة النهاية سواء بالإيجاب أو السلب. 

استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الدفع باللاعب السلوفيني جراديشار مهاجم الفريق الجديد بشكل أساسي في مباراة مودرن سبورت الأحد القادم بعد أن شارك بديلا أمس الأول أمام بيراميدز. 

وقال مصدر داخل الأهلي إن ياسر إبراهيم مدافع الفريق يحتاج إلى شهر تقريبا للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية التي تعرض لها في مباراة بيراميدز امس الأول حيث  بدأ اللاعب تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة. 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة مودرن سبورت الأحد القادم في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز

 

تدريبات النادي الأهلي 

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته يوم الخميس المقبل، استعدادا لمواجهة مودرن سبورت الأحد المقبل حيث منح مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبيه راحة سلبية من التدريبات اليوم وغدا. 

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره مودرن سبورت يوم 2 من شهر فبراير المقبل في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز. 

 

الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة مودرن سبورت 

 وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين امس لمناقشة عدد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للفترة المقبلة، فيما اكتفت مجموعة من اللاعبين بتدريبات استشفائية داخل الجيم.

وخاض حراس المرمى مرانا قويا تحت إشراف ميشيل يانكون، بينما شهد المران مشاركة لاعبي الشباب حمزة عبدالكريم وحسام عادل وموفق رامي.

كان الأهلي قد تعادل مع بيراميدز بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمع الفريقين امس الأول على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري.

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الأهلي كولر علي معلول

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