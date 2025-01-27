رابطة الأندية توقف مراقب مباراة الأهلي وبيراميدز لنهاية الدور الأول

كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن نتيجة التحقيق مع مراقب مباراة الأهلي وبيراميدز، التي جمعت الفريقين أمس بستاد القاهرة الدولي

وقالت رابطة الأندية في بيان لها أنه بناءً على الأحداث التي صاحبت المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وبيراميدز في الجولة العاشرة من مسابقة دوري نايل قامت باستدعاء مراقب المباراة للتحقيق معه فيما نسب إليه من احداث، وقد قام المراقب بالحضور لمقر الرابطة وتم الاستماع إليه لشرح ما حدث وعليه

إيقاف مراقب مباراة الأهلي وبيراميدز

قررت الرابطة ايقاف مراقب المباراة حتى نهاية المرحلة الاولى من مسابقة دوري نايل وذلك لمخالفته لتعليمات الرابطة الخاصة بتنظيم المؤتمر الصحفي وإذ تؤكد الرابطة ان التعليمات الصادرة لمراقبي المباريات خاصة فقط بإدارة المؤتمر الصحفي ولا تتدخل في نوعية الاسئلة التي يوجّهها الصحفيين للمدربين.

وألغي المؤتمر الصحفي لـ مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والذي كان من المقرر أن ينعقد عقب مباراة الفريق أمام بيراميدز والتي انتهت بالتعادل الايجابي 2/2.

أعضاء رابطة الأندية المصري، فيتو

الأهلي يتعادل مع بيراميدز 2-2

وتعادل النادي الأهلي مع نظيره بيراميدز بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد القاهرة الدولي في قمة منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تفاصيل إلغاء مؤتمر مارسيل كولر

وقبل إنطلاق المؤتمر الصحفي لـ مارسيل كولر مدرب الأهلي، طالب مراقب المباراة الصحفيين المتواجدين عدم التطرق في الحديث عن الحالات التحكيمية خلال أحداث اللقاء.

ليقابل طلب مراقب مباراة الأهلي وبيراميدز بالرفض من جانب الصحفيين، ويظل مراقب المباراة متمسكا بطلبه، وعلى إثر ذلك تم إلغاء المؤتمر دون توجيه أي اسئله لمدرب الأهلي.

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