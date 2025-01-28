وكيل أوقاف كفر الشيخ يشدد على ملء الفضاء الإلكتروني بالوسطية والاعتدال

عقد الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بأئمة قادة فكر بأوقاف كفرالشيخ، وقد جاء ذلك بحضور الدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ أحمد حنبل، مسؤول الإرشاد الدينى.

تجويد البرامج والأنشطة الدعوية

وقد شدد وكيل الوزارة، خلال الاجتماع على تجويد البرامج والأنشطة الدعوية والإلتزام بموضوع ووقت خطبة الجمعة وملء الفضاء الإلكتروني بالوسطية والإعتدال، ومعايشة الجماهير والاندماج معهم آمالا وآلاما ومشاركتهم الأفراح والأطراح.

كما ناقش الشيخ معين رمضان، مدى تفاعل الجماهير معهم الأنشطة الدعوية والتوعوية بمساجدهم، وخطة العمل خلال شهر رمضان المبارك وكيفية الاستعداد لاستقبال ضيوف الرحمن في هذا الشهر العظيم.

ومؤخرا، فقد الشيخ معين رمضان يونس وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، اجتماعًا موسعًا بأعضاء تفتيش المتابعة بمسجد الفتح ( الاستاد) بمحافظة كفر الشيخ، وذلك لمناقشة أهم الموضوعات التى تتعلق بالعمل الدعوى والاداري بجميع الإدارات الفرعية.

الخطة الدعوية لاستقبال شهر رمضان

تناول الاجتماع أهم القضايا الدعوية الخاصة بالعمل وحسن سيره وانتظامه، ومناقشة خطة سير عمل التفتيش بالمديرية، وعددًا من الموضوعات الإدارية والدعوية والخطة الدعوية لإستقبال شهر رمضان المبارك وكيفية المتابعة والتقييم.

وقد شدد الشيخ معين رمضان يونس وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ في الإجتماع على أهمية متابعة العمل الدعوي بجميع الإدارات والمساجد على مستوى الإدارات الفرعية، وكذلك متابعة العاملين بالمساجد وحضورهم والمرور على جميع الأنشطة الدعوية من مقارئ الجمهور والمنبر الثابت والكراسي العلمية ودروس الإفتاء والإقراء والندوات والمحاضرات التوعوية والبرنامج التثقيفي للطفل.

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