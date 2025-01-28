الثلاثاء 28 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل أوقاف كفر الشيخ يشدد على ملء الفضاء الإلكتروني بالوسطية والاعتدال

أوقاف كفر الشيخ
أوقاف كفر الشيخ

عقد الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بأئمة قادة فكر بأوقاف كفرالشيخ، وقد جاء ذلك بحضور الدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ أحمد حنبل، مسؤول الإرشاد الدينى.

تجويد البرامج والأنشطة الدعوية

وقد شدد وكيل الوزارة،  خلال الاجتماع على تجويد البرامج  والأنشطة الدعوية والإلتزام بموضوع ووقت خطبة الجمعة وملء الفضاء الإلكتروني بالوسطية والإعتدال، ومعايشة الجماهير والاندماج معهم آمالا وآلاما ومشاركتهم الأفراح والأطراح.

txt

رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد فعاليات القافلة الطبية وندوة بعنوان "بداية جديدة"

كما ناقش الشيخ معين رمضان، مدى تفاعل الجماهير معهم الأنشطة الدعوية والتوعوية بمساجدهم، وخطة العمل خلال شهر رمضان المبارك وكيفية الاستعداد لاستقبال ضيوف الرحمن في هذا الشهر العظيم.

ومؤخرا، فقد  الشيخ  معين رمضان يونس وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، اجتماعًا موسعًا بأعضاء تفتيش المتابعة بمسجد الفتح ( الاستاد) بمحافظة كفر الشيخ، وذلك لمناقشة أهم الموضوعات التى تتعلق بالعمل الدعوى والاداري بجميع الإدارات الفرعية.

الخطة الدعوية لاستقبال شهر رمضان

تناول الاجتماع أهم القضايا الدعوية الخاصة بالعمل وحسن سيره وانتظامه، ومناقشة خطة سير عمل التفتيش بالمديرية، وعددًا من الموضوعات  الإدارية والدعوية والخطة الدعوية لإستقبال شهر رمضان المبارك وكيفية المتابعة والتقييم.

وقد شدد الشيخ معين رمضان يونس وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ في الإجتماع على أهمية متابعة  العمل الدعوي بجميع  الإدارات والمساجد على مستوى الإدارات الفرعية، وكذلك متابعة العاملين بالمساجد وحضورهم والمرور على جميع الأنشطة الدعوية من مقارئ الجمهور والمنبر الثابت والكراسي العلمية ودروس الإفتاء والإقراء والندوات والمحاضرات التوعوية والبرنامج التثقيفي للطفل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أئمة مساجد كفر الشيخ الأوقاف كفر الشيخ
ads

الأكثر قراءة

1652 جنيها لهذا العيار، تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

متى يتنحى القاضي عن المحاكمة وفقًا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية؟

أخبار مصر: مادة خطرة تجبر كوكاكولا على سحب منتجها، مأساة فنانة شهيرة بسبب إصابتها بالسكر، أحداث مسلسل 100 وش تحدث في الفيوم

من بينها التليفون والرسائل الإلكترونية، ضوابط إعلان الخصوم بالإجراءات الجنائية

منها رفعة الدرجات وحط الخطايا، فضل السجود وسننه في الإسلام

امتحانات الثانوية العامة 2025، ننشر التفاصيل الكاملة للطلاب وأولياء الأمور

أحمد العش يعتذر لـ عبد الواحد السيد بعد اعتدائه على عامل الزمالك

انخفاض جديد في أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025

منوعات

المزيد

بملابس الهانبوك، المركز الكوري ينظم فعاليات أهلا كوريا لتعزيز التعاون الثقافي مع مصر

موقف بطولي لأم سورية فقدت حياتها من أجل إنقاذ رضيعها (فيديو)

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

إصابة مغنية أمريكية بمرض ترقق العظام بعد حقنة لإنقاص الوزن

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم الثلاثاء

استقرار سعر السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الثلاثاء

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 28- 1 - 2025 في مصر

المزيد
ads

انفوجراف

الأزهر يعلن موقفه من مخططات تهجير الفلسطينيين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الدعاء في المنام وعلاقتها بالفرج القريب وزوال الهموم

ما هو جزاء السرقة في شريعة إخوة يوسف؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

منها رفعة الدرجات وحط الخطايا، فضل السجود وسننه في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية