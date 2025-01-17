66 ألفا و200 طالب يؤدون امتحان الشهادة الإعدادية في 351 لجنة بكفر الشيخ غدا

اطمأن اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، على انتهاء الاستعدادات النهائية الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية التي ستنطلق غدا السبت، 18 يناير 2025، وجرى تجهيز351 لجنة لاستقبال 66 ألفا و200 طالبا وطالبة على مستوى جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، بالإضافة أداء 500 طالب وطالبة بالإعدادية المهنية الامتحانات.

التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء

ووجه اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، الدكتور علاء جوده، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتوفير ‏سُبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحان في هدوء، ودون حدوث أي ‏تجاوزات مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسبًا لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء تأدية الامتحان.‏

وعقد الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم كفر الشيخ،اجتماعا لمناقشة التعليمات الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية، بحضور غادة النحاس، المدير العام للتعليم العام، وضياء الشامي، مدير عام الشئون المالية والإدارية، وعبد العزيز أبو موته، مدير التعليم الإعدادي، وجلال فوزي السيد علي، رئيس لجنة النظام والمراقبة، وفرج رياض، مدير إدارة شئون الطلبة، ورؤساء لجان الشهادة الإعدادية، ومديري الإدارات ووكلاء الإدارات.

وشدد الدكتور علاء جودة، وكيل الوزارة، خلال الاجتماع على منع دخول المحمول للجان، مؤكدًا أن هناك تعليمات مشددة للملاحظين والمراقبين والطلاب بعدم اصطحابهم المحمول، إلا رئيس اللجنة ليتسنى له التواصل مع مدير الإدارة التعليمية، ورئيس لجنة النظام والمراقبة، ورئيس لجنة الإدارة.



وأوضح أن هناك تنسيقا مع مديرية الأمن لمتابعة خطوط السير، وتوزيع الأسئلة، ولجان النظام والمراقبة، مشددة على ضرورة توفير بيئة آمنة للطلاب، ومقاعد كافية، ومراعاة الدقة في تقدير الدرجات ليحصل الطلاب على حقوقهم كاملة، مؤكدًا أن جميع أوراق الإجابة بالكنترول كافية، ولا يوجد عجز بها.



وشدد على اتباع التعليمات الخاصة بالامتحانات والموانع التي تحول دون اشتراك في الامتحانات، محذرًا من الغش، مؤكدًا أن هناك عقوبات صارمة في حالة الغش الجماعي، مشددًا على فحص أوراق الإجابة والتأكد من كتابة الطالب بياناته صحيحة.

وحذر من دخول أي متابع للجان ما لم يكن معه خطاب رسمي بمتابعتها، مؤكدًا أنه لن يسمح بالدخول إلا للمحافظ ووكيل الوزارة ومدير الإدارة فقط، مؤكدًا أن التصحيح سيبدأ في اليوم الثاني لعقد الامتحانات.



وأكد وكيل الوزارة، أنه تُجرى امتحانات الشهادة الإعدادية حسب الجدول المعد على مستوى المحافظة من شئون الطلاب بديوان المديرية، وتبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة كفر الشيخ، اعتبارًا من غدا السبت 18 يناير 2025، في مادتي اللغة العربية والإملاء والتربية الدينية، ويوم الإثنين 20 يناير مادتي العلوم والهندسة، ويوم الثلاثاء 21 يناير مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الفنية، ويوم الأربعاء 22 يناير، امتحان مادتي دراسات اجتماعية، والحاسب الآلي، ويوم الخميس 23 يناير امتحان مادة الجبر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.