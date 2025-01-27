رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد فعاليات القافلة الطبية وندوة بعنوان "بداية جديدة"

شهد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، فعاليات القافلة الطبية وندوة بعنوان "بداية جديدة لبناء الإنسان" والتى نظمتها وزارة العدل، بمشاركة مستشفى مصر الدولى، على مدار يومين، والتي عقدت بنادي الخالدين بمدينة كفرالشيخ، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتنمية البشرية والمشاركة المجتمعية، تحت رعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وذلك للاهتمام بالحالة الصحية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية وموظفي دور المحاكم والنيابات.



جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمستشار شفيق أحمد الجنك رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، والعميد مصطفى شوقي المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور طه إسماعيل عميد كلية الطب البشري بجامعة كفر الشيخ، والدكتور حاتم الأطروش أستاذ أمراض القلب والحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إلى جانب نخبة من كبار الأطباء والاستشاريين، وممثلى مستشفى مصر الدولى، وأعضاء الهيئات القضائية والقيادات التنفيذية.



هذا وقد أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن المبادرة تأتى ضمن المشروع القومي للتنمية البشرية، وانعكاسًا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، من خلال تكاتف جهود جميع جهات الدولة وبمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص، لإعداد خطة عمل شاملة تستهدف تنمية الإنسان المصري وتطوير مهاراته الفردية والجماعية، مما يسهم فى بناء مجتمع جديد واعي بأهمية القيم المجتمعية.



رئيس جامعة كفر الشيخ: بداية جديدة من أهم المبادرات الرئاسية

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن المبادرة تعد من أهم المبادرات الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتجسد استراتيجية متكاملة هدفها الأول هو تنمية الإنسان، وتتضمن عدة محاور رئيسية مثل: تعزيز الأمن القومي، بناء الإنسان المصري، تطوير اقتصاد تنافسي، كما تشمل عدداَ كبيراَ من المبادرات فى مجالات الصحة، التعليم، الثقافة، الرياضة، وتوفير فرص عمل، إلى جانب الاستفادة من موارد الدولة بعدالة وفعالية، وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري.

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