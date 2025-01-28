موقف بطولي لأم سورية فقدت حياتها من أجل إنقاذ رضيعها (فيديو)

لقيت أم سورية شابة، مصرعها، في حريق منزل بـ مدينة "دينيزلي" التركية، بعد أن نجحت في إنقاذ رضيعها، عبر إلقائه من نافذة الشقة في الطابق الرابع.

حريق منزل بمدينة "دينيزلي" التركية

ووثق مقطع فيديو وصور، لحظات مروعة للحادثة المأساوية التي وقعت في وضح النهار.

حوصرت الأم مع رضيعها، ابن العام الواحد، في إحدى غرف الشقة، التي شبت فيها النار.

Denizli'de sobadan çıkan yangında çocuğunu kurtaran anne hayatını kaybetti.



Sobadan çıkan yangında 2 çocuğu dışarı çıkmayı başaran ve 1 yaşındaki çocuğunu da 4. kattan vatandaşların açtığı battaniyenin üzerine atarak kurtaran anne, hayatını kaybetti. pic.twitter.com/J0PlkC6LLO — Aykırı (@aykiricomtr) January 27, 2025

وقالت وسائل إعلام محلية: إن إسراء لفت ابنها ببطانية، ومن ثم ألقته من نافذ الشقة نحو بطانية أخرى أمسك بأطرافها الجيران في الأسفل لالتقاط الرضيع بدلًا من سقوطه على الأرض.

ويبدو أن الأم فقدت وعيها في تلك اللحظة بسبب كثافة الدخان في الغرفة، لتسقط دون أن تتمكن من إنقاذ نفسها، ومن ثم تعثر عليها فرق الإطفاء ميتة قرب النافذة بتأثير الدخان.

أصيب الرضيع بحروق في ظهره وساقه قبل أن تلقيه أمه من الأعلى، حيث تم نقله إلى المستشفى للعلاج.

فرار الاطفال من الحريق

ونجح طفلان آخران بعمر (9 و7 سنوات) في الفرار من المنزل قبل اتساع الحريق، وطلب النجدة من الجيران، لتصل سيارات الإطفاء وتخمد النار، لكن دون إنقاذ والدتهما.

ووقع الحريق بينما كان الأب عبدالباسط في عمله بقطاع الخياطة والنسيج، فيما تشير التحقيقات الأولية لكون الحريق ناجمًا عن موقد التدفئة في المنزل.

ويعيش قرابة ثلاثة ملايين لاجئ سوري في تركيا، ويتوزعون على عدد من المدن، حيث فروا من بلادهم تباعًا بعد العام 2011، بينما ولد الكثير منهم في تركيا

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