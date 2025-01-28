الثلاثاء 28 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

موقف بطولي لأم سورية فقدت حياتها من أجل إنقاذ رضيعها (فيديو)

جانب من الحريق، فيتو
جانب من الحريق، فيتو

لقيت أم سورية شابة، مصرعها، في حريق منزل بـ مدينة "دينيزلي" التركية، بعد أن نجحت في إنقاذ رضيعها، عبر إلقائه من نافذة الشقة في الطابق الرابع.

حريق منزل بمدينة "دينيزلي" التركية

ووثق مقطع فيديو وصور، لحظات مروعة للحادثة المأساوية التي وقعت في وضح النهار.

حوصرت الأم مع رضيعها، ابن العام الواحد، في إحدى غرف الشقة، التي شبت فيها النار.

وقالت وسائل إعلام محلية: إن إسراء  لفت ابنها ببطانية، ومن ثم ألقته من نافذ الشقة نحو بطانية أخرى أمسك بأطرافها الجيران في الأسفل لالتقاط الرضيع بدلًا من سقوطه على الأرض.

ويبدو أن الأم فقدت وعيها في تلك اللحظة بسبب كثافة الدخان في الغرفة، لتسقط دون أن تتمكن من إنقاذ نفسها، ومن ثم تعثر عليها فرق الإطفاء ميتة قرب النافذة بتأثير الدخان.

أصيب الرضيع بحروق في ظهره وساقه قبل أن تلقيه أمه من الأعلى، حيث تم نقله إلى المستشفى للعلاج.

فرار الاطفال من الحريق 

ونجح طفلان آخران بعمر (9 و7 سنوات) في الفرار من المنزل قبل اتساع الحريق، وطلب النجدة من الجيران، لتصل سيارات الإطفاء وتخمد النار، لكن دون إنقاذ والدتهما.

ووقع الحريق بينما كان الأب عبدالباسط في عمله بقطاع الخياطة والنسيج، فيما تشير التحقيقات الأولية لكون الحريق ناجمًا عن موقد التدفئة في المنزل.

ويعيش قرابة ثلاثة ملايين لاجئ سوري في تركيا، ويتوزعون على عدد من المدن، حيث فروا من بلادهم تباعًا بعد العام 2011، بينما ولد الكثير منهم في تركيا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حريق منزل انقاذ رضيعة رضيع حريق

مواد متعلقة

أول تعليق من سوريا على رفع العقوبات الأوروبية

مكاسب تركيا من إعادة إعمار سوريا.. أبرزها ارتفاع أسهم شركات الصلب ومواد البناء.. واستئناف الرحلات الجوية «بالقائمة»

واشنطن بوست: الولايات المتحدة قدمت معلومات استخباراتية لحكومة سوريا الجديدة
ads

الأكثر قراءة

1652 جنيها لهذا العيار، تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 مقابل الجنيه

من بينها التليفون والرسائل الإلكترونية، ضوابط إعلان الخصوم بالإجراءات الجنائية

محاولات أخيرة من الأهلي لإنقاذ صفقة بن شرقي

أخبار مصر: مادة خطرة تجبر كوكاكولا على سحب منتجها، مأساة فنانة شهيرة بسبب إصابتها بالسكر، أحداث مسلسل 100 وش تحدث في الفيوم

جامعة عين شمس تعلن التكفل بالمصروفات الدراسية لطلاب المنح بشروط

الأهلي يكثف تحركاته لحسم صفقة كوتيسا

منها رفعة الدرجات وحط الخطايا، فضل السجود وسننه في الإسلام

منوعات

المزيد

موقف بطولي لأم سورية فقدت حياتها من أجل إنقاذ رضيعها (فيديو)

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

إصابة مغنية أمريكية بمرض ترقق العظام بعد حقنة لإنقاص الوزن

ماسك يتوقع انقراض أوروبا وآسيا ويكشف عن سبب خطير

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الثلاثاء

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 28- 1 - 2025

تحذير إلى سكان القاهرة، بيان هام من الأرصاد بشأن طقس اليوم الثلاثاء حتى الأحد المقبل

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الدعاء في المنام وعلاقتها بالفرج القريب وزوال الهموم

ما هو جزاء السرقة في شريعة إخوة يوسف؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

منها رفعة الدرجات وحط الخطايا، فضل السجود وسننه في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية