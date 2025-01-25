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رياضة

اتحاد كرة اليد يعلن زيادة أندية دوري المحترفين في الموسم المقبل

دوري كرة اليد، فيتو
دوري كرة اليد، فيتو

 كرة اليد، أعلن الاتحادالمصري لكرة اليد برئاسة خالد فتحي، زيادة عدد أندية دوري المحترفين بداية من الموسم المقبل إلى 18 ناديًا بدلا من 14 ناديًا في الموسم الحالي.

جاء ذلك القرار تنفيذًا لتوصية الجمعية العمومية لاتحاد اليد، والتي عقدت في 13 ديسمبر الماضي، بشأن قرار زيادة عدد أندية دوري المحترفين.

وستقام منافسات دوري المحترفين لموسم 2025-2026 بمشاركة 18 ناديا، على أن يصعد أصحاب المراكز الأربعة الأولى في الدوري الممتاز هذا الموسم إلى دوري المحترفين الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يتم عمل دورة ترجيح تضم 4 أندية تشمل الفريقين الحاصلين على المركزين الثالث عشر والرابع عشر في دوري المحترفين لموسم 2024-2025، والفريقان الحاصلان على المركزين الخامس والسادس في الدوري الممتاز لموسم 2024-2025.

وتقام تلك المباريات بنظام الدورة المجمعة من دور واحد على صالة تحددها اللجنة العليا للمسابقات، وبعد انتهاء مباريات دورة الترجيح يصعد صاحبا المركزين الأول والثاني لدوري المحترفين في موسم 2025-2026، بينما يهبط صاحبا المركزين الثالث والرابع للدوري الممتاز، ليصبح عدد أندية دوري المحترفين 18 ناديًا في الموسم المقبل.

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كرة اليد الاتحادالمصري لكرة اليد خالد فتحي دوري المحترفين الجمعية العمومية لاتحاد اليد

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