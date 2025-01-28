تدريبات بالجيم واجتماع مع الوزير، برنامج منتخب كرة اليد قبل مواجهة فرنسا في المونديال

كرة اليد، يستعد المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني خوان كارلوس باستور، لخوض مواجهة قوية اليوم منتخب فرنسا، في الدور ربع النهائي من بطولة العالم، المقامة حاليا في كرواتيا والدنمارك والنرويج.

ومن المقرر أن تقام مباراة المنتخب الوطني أمام منتخب فرنسا في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

برنامج منتخب مصر قبل مواجهة فرنسا

ويأتي برنامج المنتخب اليوم قبل مواجهة فرنسا كالتالي:

حصة تدريبية في الجيم.. 1:30 ظهرا

محاضرة فيديو يتخللها “فيديو كول” مع وزير الرياضة.. 2:30 ظهرا

تناول الغداء.. 3 عصرا

التوجه لملعب المباراة.. 7:45 مساء

قائمة منتخب مصر في مواجهة فرنسا

واستقر الإسباني خوان كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد، على قائمة المنتخب لمواجهة فرنسا المحدد لها العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء.

وتشهد القائمة تواجد أحمد هشام دودو وأحمد عادل نظرا لجاهزية كلا الثنائى للمواجهة، حيث تشهد القائمة خروج الثنائى محمد طارق وبلال مسعود.

وجاءت قائمة المباراة كالتالي:

حراس المرمى

كريم هنداوي (الزمالك)

محمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي)

جناح أيسر

أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي)

ظهير أيسر

علي زين (دينامو بوخارست الروماني)

عبد الرحمن فيصل (الأهلي)

أحمد هشام دودو (مونبيلييه الفرنسي)

صناع اللعب

أحمد خيري (الأهلي)

سيف الدرع (ليموج الفرنسي)

سيف هاني فوكس (الأهلي)

ظهير أيمن

يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي)

محسن رمضان (الأهلي)

جناح أيمن

محمد سند (نيم الفرنسي)

أكرم يسري (الزمالك)

الدائرة

إبراهيم المصري (الأهلي)

أحمد عادل (الأهلي)

ياسر سيف (الأهلي)

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