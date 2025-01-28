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خارج الحدود

ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية على واردات رقائق الكمبيوتر والصلب والأدوية

ترامب
ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتزم فرض رسوم جمركية على واردات رقائق الكمبيوتر والأدوية والصلب في محاولة لحمل المنتجين على صنعها في الولايات المتحدة.

 فرض رسوم جمركية علي رقائق الكمبيوتر

وأضاف ترامب، متحدثا في ناديه للجولف في دورال أمام المشرعين الجمهوريين، إنه سيفرض أيضا رسوما جمركية على الألمنيوم والنحاس، وهما المعدنان اللازمان لإنتاج المعدات العسكرية الأمريكية.

وقال: "علينا أن نعيد إنتاج (هذه الأشياء) إلى بلادنا.

ارتفاع التكاليف بالنسبة للمستهلكين المحليين 

ويرى المحللون إن تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية على واردات النحاس والألومنيوم من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع التكاليف بالنسبة للمستهلكين المحليين بسبب نقص الإنتاج المحلي والوقت الذي قد يستغرقه تجديد الصناعة.

وكان ترامب قد تعهد خلال حملته الانتخابية بخفض تكاليف المعيشة على الأمريكيين الذين ما زالوا يعانون من ارتفاع التضخم في النصف الأول من ولاية سلفه جو بايدن.

ويزعم المحللون أن خطة ترامب لفرض رسوم جمركية على الواردات لدعم قطاع التصنيع في البلاد، وهي أحد وعوده الأخرى، قد تقوض تعهده بخفض الأسعار.

وبحسب رويترز، قال كيران وليامز رئيس قسم الصرف الأجنبي في آسيا لدى (إن تاتش كابيتال ماركتس): "ستظل الرسوم الجمركية في بؤرة الاهتمام في الوقت الحالي،خاصة مع اقترابنا من الموعد النهائي الذي يحل في مطلع فبراير للجولة الأولى من الرسوم الجمركية".

 

امكانية فرض رسوم جمركية

وكان ترامب قد لوح بإمكانية فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على الواردات من كندا والمكسيك اعتبارا من الأول من فبراير، وهدد بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي والصين أيضا.

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأمريكى الرسوم الجمركية الولايات المتحدة

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