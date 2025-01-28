الثلاثاء 28 يناير 2025
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وكيل تعليم البحيرة يتابع سير أعمال تصحيح وتقدير درجات امتحانات الشهادة الإعدادية

يوسف الديب وكيل وزارة
يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة

 أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على أن أعمال  التصحيح تسير وفقا للمعايير الدقيقة والشفافية المتبعة فى تصحيح الأوراق والالتزام بجميع الضوابط الوزارية وكافة التعليمات المنظمة لأعمال لجنتى النظام والمراقبة وتقدير الدرجات بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، فى إطار متابعة سير أعمال تصحيح امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية العامة بالبحيرة.

إجراء أعمال التصحيح فى أجواء مناسبة لضمان تحقيق نتائج عادلة

 أشار وكيل الوزارة، إلى أن مديرية التربية والتعليم بالبحيرة حريصة على توفير كافة التيسيرات اللازمة وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم للمعلمين والمصححين لإجراء أعمال التصحيح فى أجواء مناسبة لضمان تحقيق نتائج عادلة والمراجعة الدقيقة وتوخى الحرص والدقة التامة عند مراجعة كراسات الإجابة وعدم ترك أى جزئية فى الأسئلة دون تصحيح وإعطاء كل طالب حقه ومراعاة الدقة فى رصد الدرجات تفاديا لأى أخطاء تضر بصالح ابنائنا الطلاب.

 

تصحيح أوراق الإجابة لعدد ١٢٥ألفا و٨٦٧ طالبا وطالبة

 أضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن أعمال الكنترول والتصحيح قد بدأت من يوم الجمعة الماضي عقب انتهاء الامتحانات على مستوى البحيرة، حيث يتم تصحيح أوراق الإجابة لعدد ١٢٥ ألفا و٨٦٧ طالبا وطالبة فى سبعة إدارات فى الدرجة الأولى و١١ إدارة فى المركزية، وقد تجاوز عدد المصححين أكثر من ٢٠٠٠ مصحح فى أكثر من موقع  (مدرسة معاذ بن جبل الثانوية ومعاذ بن جبل الثانوية الرسمية لغات)، وجار الانتهاء من أعمال التصحيح على قدم وساق  في بيئة منضبطة مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات التي تضمن الشفافية والنزاهة والتقييم العادل في تقدير الدرجات والعمل بروح الفريق الواحد  لتحقيق هذا الهدف.

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