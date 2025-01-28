مجلس النواب يحيل 27 تقريرا إلى الحكومة

أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، في جلسته العامة اليوم تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة الأعضاء إلى الحكومة.

إحالة تقارير من مجلس النواب إلى الحكومة

وتضم قائمة الطلبات المقرر إحالتها من مجلس النواب إلى الحكومة ما يلي:

1. العضو رقية الهلالي، بشأن توسعة مبنى الإدارة التعليمية بمركز المنشأة – محافظة سوهاج.

2. العضو محمود أبو الخير، بشأن إحلال وتجديد مدرسة المعيصرة بنجوع برديس – مركز البلينا – محافظة سوهاج.

إنشاء مديرية تعليم فني في القاهرة

3. العضو أبانوب عزت عزيز، بشأن إنشاء مدرسة تعليم فني بقطعة الأرض الفضاء بمدرسة القاهرة الفنية للنسيج بحى الساحل – محافظة القاهرة.

4. العضو خالد أبو خطيب، بشأن إنشاء مدرسة الزربيني بقرية كوم الفرج بمركز أبو المطامير- محافظة البحيرة.

5. العضو أحمد الشريف، بشأن إنشاء مكاتب تموين بعدة مناطق مختلفة بالدائرة (النهضة، مريوط، بنجر السكر، زاوية عبد القادر) – محافظة الإسكندرية.



6. العضو خالد أبو خطيب، بشأن رصف طريق مدرسة غراقة شعيب بقرية كوم الفرج من عزبة أبو حديد حتى المدرسة بمسافة (3كم) – بمركز أبو المطامير – محافظة البحيرة.

إنشاء مشروع شارع مصر في البحيرة

7. العضو محمد عبد الله زين الدين، بشأن إنشاء مشروع شارع مصر للشباب – محافظة البحيرة.

8. العضو أحمد الشريف، بشأن سرعة تطوير مراكز الشباب بحى العجمى وزيادة العدد بما يتناسب مع الكثافة السكانية الفعلية للحى – محافظة الإسكندرية.

9. العضو محمد الصمودى، بشأن إحلال وتجديد المقر الإدارى لمركز شباب سنديون بمركز فوه – محافظة كفر الشيخ.

إقامة مركز شباب في أسيوط

10. العضو ناصر عثمان، بشأن إقامة مركز شباب بقرية الجزيرة الغربية بمدينة البدارى على أرض طرح نهر والتى تتبع هيئة التنمية الزراعية - محافظة أسيوط.

11. العضو منى عمر، بشأن تحويل وتجهيز مركز شباب النصر أو جزء منه ليكون نادى لذوى الهمم- محافظة الإسكندرية.

12. العضو خالد الحداد، بشأن إنشاء كورنيش وممشى لأهل مدينة منية النصر على جسر أيسر البحر الصغير بمركز ومدينة منية النصر – محافظة الدقهلية.

13. العضو أميرة العادلى، بشأن الإستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والابتكار.

14. العضو محمد حمدى دسوقى، بشأن سرعة صرف المبالغ المالية والتى تم اعتمادها من وزارة المالية لتنفيذ قضايا أحكام الجهود للعاملين بمديرية التربية والتعليم – محافظة أسيوط.

15. العضو خالد الحداد، بشأن سرعة إنشاء مقر لعيادات التأمين الصحى بمركز ومدينة منية النصر – محافظة الدقهلية.

16. العضو هناء فاروق، بشأن إنشاء مستشفى مركزى سعة 100 سرير على كود التأمين الصحى الشامل بمدينة دمياط الجديدة – محافظة دمياط.

17. العضو محمود نجيب مشعل، بشأن إنشاء مستشفى لمركز الزرقا على كود التأمين الصحى الشامل وتوفير الاعتمادات المالية وبدء التنفيذ- مركز الزرقا – محافظة دمياط.

18. العضو أحمد حمدى خطاب، بشأن إنشاء دعم قسم الحضانات بمستشفى كفر الدوار العام بعدد من الأجهزة الضوئية لعلاج الصفراء (فوتو) – مركز كفر الدوار – محافظة البحيرة.

19. العضو محمود أبو الخير، بشأن سرعة إنشاء مركز لعلاج الحروق بمدينة سوهاج الجديدة والتابع لجامعة سوهاج.

20. العضو إبراهيم عويس، بشأن سداد الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى لباقى ثمن قطعة أرض لهيئة الأوقاف لإقامة محطة مياه بقرية أبو الغيط – محافظة القليوبية.

21. العضو خالد الحداد، بشأن البدء فى تنفيذ مشروع الصرف الصحى بقرية ميت تمامة – مركز منية النصر – محافظة الدقهلية.

22. العضو أحمد عبدالسلام قورة، بشأن عمل حيز عمرانى للقرى التى لم يرد لها حيز عمرانى – لمركز دار السلام – محافظة سوهاج.

23. العضو إبراهيم نظير، بشأن إنشاء كوبرى معدنى للمشاه أعلى السكة الحديد والترعة الإبراهيمية أمام قرية تناغه مدينة القوصية – محافظة أسيوط.

24. العضو أحمد حمدى خطاب، بشأن إنشاء كوبرى علوى للمشاه بين منطقتى (المراكبية نظير، والكدوة) أعلى السكة الحديد – مركز كفر الدوار – محافظة البحيرة.

25. العضو أحمد بلال البرلسي، بشأن تركيب ماكينة تذاكر آلية TVM فى عدد من محطات القطار بالسكة الحديد بمدينة المحلة الكبرى – محافظة الغربية.

26. العضو أحمد الشريف، بشأن تخصيص أرض البحث العلمى بمدخل (ك 21) لصالح محافظة الإسكندرية وتخصيصها لعمل موقف ومجمع خدمى عليها – محافظة الإسكندرية.

27. العضو أحمد عبد السلام قورة، بشأن تقوية شبكات المحمول بالمناطق التى لا تصل إليها الشبكات بشكل مقبول، وكذلك مد الخدمة إلى المناطق المحرومة بخطوط التليفون الأرضى وبوكسات التوزيع الخاصة بخدمات الإنترنت المنزلى بمركز دار السلام – محافظة سوهاج.

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