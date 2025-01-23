برقية تهنئة من مجلس النواب بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ (73) لعيد الشرطة، وذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير.

تهنئة الرئيس بمناسبة عيد الشرطة

وجاء نص برقية التهنئة: الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم وبعد، سيبقى يوم الخامس والعشرين من يناير في تاريخ مصر رمزًا للعزة والكفاح الوطني؛ فهو اليوم يستدعي فيه المصريون تضحيات أبنائهم من رجال الشرطة، الذين قدموا على أرض الإسماعيلية - منذ 73 عامًا - أروع الأمثلة في البسالة والشجاعة والصمود دفاعًا عن كرامة الوطن.

الشرطة المصرية لا زالت تقدم التضحيات لصالح الوطن

وتابع رئيس مجلس النواب: وما زالت شرطتنا الوطنية تواصل العطاء، وتجود بالغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على سلامة الوطن ومقدرات الشعب وأمنه واستقراره؛ إيمانًا منها بأن حماية أمن مصر وشعبها؛ غاية عليا لا تسمو فوقها غاية.

واختتم رئيس مجلس النواب: وبهذه المناسبة المجيدة، أتقدم باسمي وباسم أعضاء مجلس النواب لكم ولشعب مصر العظيم بخالص التهنئة، داعين المولى -عز وجل- أن يسدد خطاكم نحو التقدم والبناء، وأن يعيد هذه المناسبة الوطنية على شعب مصر العظيم بالخير والأمان.

وقال: حفظ الله مصر عزيزة أبية، وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار.



برقية تهنئة من مجلس النواب لوزير الداخلية بعيد الشرطة

كما بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ (73) لعيد الشرطة، وذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير.

وجاء في نص برقية التهنئة، إن احتفال مصر وشعبها بعيد الشرطة في الخامس والعشرين من يناير من كل عام، يُعد رسالة فخر واعتزاز وعرفان لكل رجال الشرطة الأبطال الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء من أجل كرامة وعزة هذا الوطن وشعبه الأبي، ومازالوا يقدمون الغالي والنفيس في سبيل تحقيق أمن واستقرار هذا الوطن.

وتابع رئيس مجلس النواب: وبهذه المناسبة الخالدة، يسعدني أن أتوجه لسيادتكم ولرجال الشرطة البواسل بخالص التهاني وأطيب الأمنيات بمزيد من النجاح والسداد، وأن يوفقكم في رسالتكم السامية، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان.

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