النواب يحيل 20 تقريرًا إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات

أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم 20 تقريرًا من لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة.

مجلس النواب يحيل تقارير إلى الحكومة

تتضمن الإحالات من مجلس النواب إلى الحكومة اقتراحات برغبات مقدمة من الأعضاء، لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

النواب يوصي الحكومة بتنفيذ توصيات الاقتراحات برغبات

وجاءت التقارير المقرر إحالتها إلى الحكومة على النحو التالي:

حل مشكلة انتشار الكلاب الضالة في أسيوط

1. العضو محمد حمدي دسوقي، بشأن إيجاد حل لمشكلة انتشار الكلاب الضالة بصورة غير عادية بمحافظة أسيوط.

2. العضو محمد حمدى دسوقى، بشأن توفير مادة البيتومين المستخدمة فى مشاريع وعمليات رصف الشوارع نظرًا لوجود عجز شديد بها – محافظة أسيوط.

3. العضو محمد حمدى دسوقى، بشأن رصف شارع مسجد الرضوان بمنطقة الوليدية حي شرق مدينة أسيوط – محافظة أسيوط.

4. العضو محمد حمدى دسوقى، بشأن إشهار محلى لمسجد الشيخ مرزوق لعمل ترميمات حى غرب مدينة أسيوط – محافظة أسيوط.

إنشاء وحدة سموم في الدقهلية

5. العضو مجدى الأمير، بشأن إنشاء وحدة سموم بمستشفى المنزلة العام – محافظة الدقهلية.

6. العضو مكرم رضوان، بشأن إقامة وحدة إسعاف على قطعة الأرض رقم (1) بحوض داير الناحية (36) مخلفات رى، داخل الحيز العمرانى على الطريق العمومى الذى يربط محافظتى الدقهلية والشرقية – محافظة الدقهلية.

7. العضو محمد سعد الصمودي، بشأن إحلال وتجديد وحدة محمد رجب الصحية بقرية العظمة – مركز مطوبس – محافظة كفر الشيخ.

8. العضو أحمد الشريف، بشأن عمل مكتب صحة (مواليد ووفيات) يعمل على مدار 24 ساعة بدائرة العامرية – محافظة الإسكندرية.

9. العضو أسامة عبد العاطي، بشأن استكمال وتشغيل مشروع الصرف الصحى بقرية طهواى مركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية.

10. العضو أحمد علي إبراهيم، بشأن إدراج مناطق عزبة كمال رمزى – وتقسيم السعد، وعزبة هاشم سليمان، وأبو العز، والحرية، في خدمة الصرف الصحي بمدينة المرج محافظة القاهرة.

11. العضو هناء سرور، بشأن إنشاء مستشفى الصحة النفسية بميت سراج بمركز قويسنا – محافظة المنوفية.

12. العضو آيات الحداد، بشأن وضع إستراتيجية لتطوير قطاع النقل والمواصلات فى مصر.

13. العضو أحمد عبد السلام قورة، بشأن تبطين مسافة (100م) من ترعة كفر الجبل الشرقى (التعلب) – مركز دار السلام – محافظة سوهاج.

14. العضو نشأت فؤاد عباس، بشأن إنشاء حائط ساند لترعة قاو بالمدخل الجنوبى طريق مركز ومدينة طهطا – محافظة سوهاج.

15. العضو إمام منصور حسن، بشأن عمل مخرج (نزلة) على الطريق الدائرى المزمع إنشاؤه بمدينة فاقوس أعلى طريق السماعنة – محافظة الشرقية.

16. العضو جابر أبو خليل، بشأن إنشاء لجنة للثانوية العامة لمدرسة بنبان الثانوية بقرية بنبان مركز دراو – محافظة أسوان.

17. العضو إلهامي البارودي، بشأن إحلال وتجديد مبنى الميكنة التابع لقسم الميكنة الزراعية والمبنى الإدارى والمسرح بمدرسة الزراعة الفنية نظام الثلاث سنوات بمركز جرجا – محافظة سوهاج.

18. العضو يحيى عيسوي داود، بشأن إحلال وتجديد مدرسة أنيس دوس التابعة لإدارة حوش عيسى التعليمية – محافظة البحيرة.

19. العضو محمد عبد الرحمن راضي، بشأن إنشاء مدرسة تعليم فندقي على قطعة أرض مساحتها (3280م ) بحي روض الفرج بأرض عزبة الصفيح – محافظة القاهرة.

20. العضو عبد الفتاح الشحات، بشأن إنشاء إدارة تعليمية بمركز أبو تشت – محافظة قنا.

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