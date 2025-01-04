السبت 04 يناير 2025
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يحذرهم من خطر داهم، توفيق عكاشة يوجه رسالة لدول الخليج بشأن أحمد الشرع

الإعلامي توفيق عكاشة،
الإعلامي توفيق عكاشة، فيتو

وجَّه الإعلامي توفيق عكاشة رسالة تحذيرية لدول الخليج، ناشدهم فيها بعدم تمويل نظام أحمد الشرع، رئيس الإدارة السورية الجديدة، وذلك بعد إعلان الاتحاد الأوروبي عدم تمويلهم، حيث أكد الاتحاد الأوربي أنه سيدعم ‭ ‬سوريا‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬الانتقالية،‭ ‬لكنه‭ ‬لن‭ ‬يمول‭ ‬هيئات‭ ‬إسلامية‭ ‬جديدة.

توفيق عكاشة يحذر دول الخليج

كما أشار توفيق عكاشة إلى أن سوريا ستتحول لدويلات، واصفًا القادم إلى سوريا بأنه "أرض محروقة"، كما أكد أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يراهن على عمره في المرحلة المقبلة.

وقال توفيق عكاشة في رسالته التي وجهها لدول الخليج: "أناشد جميع دول الخليج العربى عدم تمويل نظام أحمد الجولانى الشرع، بعد إعلان الاتحاد الغربى عدم تمويلهم".

وأضاف توفيق عكاشة "أقسم بالله العظيم تمويله خطر داهم على جميع دول الخليج العربي وعلى جميع أجهزة الاستخبارات بدول الخليج تسجيل كلامى هذا انتم جميعًا بنى رحمى وقد أبلغتكم والله شاهد"

 


وعن مستقبل سوريا وموقف دونالد ترامب، قال توفيق عكاشة: "ما هو عدد الأشهر التي سوف يستمر فيها أحمد الجولانى الشرع وفريقه فى موقعهم فى سوريا، بايدن ترك أفغانستان من أجل دخولهم سوريا، القادم سوريا أرض محروقه تمامًا جاهزه لدويلات بعد وفاة أردوغان وفريقه، ترامب داخل على المراهنة على عمره إما أن يحافظ على حياته وإما عند ربه".

 

زيارة وزيري خارجية فرنسا وألمانيا لدمشق

الجدير بالذكر أن  ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسي‭ ‬جان‭ ‬نويل‭ ‬بارو‭ ‬ونظيرته‭ ‬الألمانية‭ ‬أنالينا‭ ‬بيربوك زارا، أمس ‬الجمعة، سوريا، والتقيا برئيس جبهة تحرير الشام والإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، ‭ ‬وطالبا بضرورة‭ ‬تحقيق‭ ‬انتقال‭ ‬سلمي‭ ‬وجامع‭ ‬للسلطة‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬وذلك في  ‬أول‭ ‬زيارة‭ ‬لمسؤولين‭ ‬غربيين‭ ‬‬إلى‭ ‬دمشق‭ ‬منذ‭ ‬سقوط‭ ‬الرئيس السوري الهارب‭ ‬بشار‭ ‬الأسد. ‬

رئيس جبهة تحرير الشام أحمد الشرع، فيتو
رئيس جبهة تحرير الشام أحمد الشرع، فيتو

وقام وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا بزيارتهما الأولى لدمشق بعد سقوط بشار الأسد بتفويض من الاتحاد الأوروبي، حيث زارا سجن صيدنايا واطلعا على جانب من الفظائع التي كان نظام بشار الأسد يمارسها ضد الشعب السوري، حيث طالب الشرع الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن الشعب السوري، خاصة بعد سقوط نظام بشار الأسد، مؤكدًا أنه "لا يوجد مبرر لاستمرار العقوبات على سوريا".

وعلق  ‬الوزير‭ ‬الفرنسي‭ ‬في‭ ‬تغريدة له على منصة أكس، فقال: "‬معا،‭ ‬فرنسا‭ ‬وألمانيا،‭ ‬نقف‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬السوريين، بكل ‬أطيافهم‮"‬، مضيفًا أن  ‬البلدين‭ ‬"يريدان‭ ‬تعزيز‭ ‬انتقال‭ ‬سلمي‭ ‬وفعال‭ ‬لخدمة‭ ‬السوريين‭ ‬ومن‭ ‬أجل‭ ‬استقرار‭ ‬المنطقة"‭.‬

أوروبا ترفض  تموّل هيئات إسلامية جديدة

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية ‬بيربوك‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لها، قبل زيارة الوزيرين الفرنسي والمانية لدمشق: إن "‬زيارتها ‬مع‭ ‬نظيرها  ‬الفرنسي‭ ‬باسم‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬هي‭ ‬رسالة‭ ‬واضحة‭ ‬موجهة‭ ‬إلى‭ ‬السوريين"، مشيرة إلى "بداية‭ ‬سياسية‭ ‬جديدة‭ ‬بين‭ ‬أوروبا‭ ‬وسوريا،‭ ‬وبين‭ ‬ألمانيا‭ ‬وسوريا،‭ ‬ممكنة، ‬بهذه‭ ‬اليد‭ ‬الممدودة،‭ ‬ولكن‭ ‬أيضا‭ ‬مع‭ ‬توقعات‭ ‬واضحة‭ ‬من‭ ‬القادة‭ ‬الجدد،‭ ‬نتوجه‭ ‬إلى‭ ‬دمشق".

وفد الاتحاد الأوروبي لدمشق، فيتو
وفد الاتحاد الأوروبي لدمشق، فيتو

‬وأضافت وزيرة خارجية ألمانيا "‬نريد‭ ‬دعمهم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال: ‬في‭ ‬انتقال‭ ‬سلمي‭ ‬وشامل‭ ‬للسلطة،‭ ‬وفي‭ ‬مصالحة‭ ‬المجتمع،‭ ‬وفي‭ ‬إعادة‭ ‬الإعمار"‬،‭ ‬وقالت: ‭"‬سنستمر‭ ‬في‭ ‬الحكم‭ ‬على‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬أفعالها‭‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬شكوكنا‮"‬‭.‬‮ ‬

وطالبت وزيرة الخارجية الألمانية عدم إقامة حكومة إسلامية عقب إسقاط الرئيس بشار الأسد، قائلة: "إن أوروبا ستدعم سوريا خلال المرحلة الانتقالية، لكنها لن تموّل هيئات إسلامية جديدة"، مؤكدة أن ذلك ليس فقط ضمن مصالحنا الأمنية الخاصة لكنني سمعته مرارا وتكرارا من العديد من السوريين في ألمانيا... وهنا في المنطقة".

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