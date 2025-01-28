ترامب يواصل إثارة الجدل: لم أتخل عن فكرة تهجير الفلسطينيين من غزة

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيداته مجددا على تصريحه الذي أثار رفضا عربيا دوليا بأنه لم يتراجع عن فكرة نقل الفلسطينيين من غزة.

ترامب يسعى لتفريغ قطاع غزة من سكانه

وبرر ترامب مجددا رغبته في تفريغ قطاع غزة من سكانه بالقول، إنه "يرغب في رؤيتهم يعيشون في منطقة بلا اضطرابات أو ثورات"، لافتا إلى أن قطاع غزة كان جحيما لسنوات عديدة.

ترامب يعتزم مناقشة حل الدولتين

وفي رد على سؤال بشأن تأييده حل الدولتين، قال ترامب إنه سيناقش ذلك مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عندما يزوره في البيت الأبيض. بحسب ما نقله موقع "إكسيوس".

وكشف تقرير عبري في وقت سابق أن الرئيس الأمريكي لديه بدائل وقائمة دول أخرى لتنفيذ خططه لتهجير عدد من أهالي قطاع غزة.

وبحسب تقرير القناة 12 الإسرائيلية فإن تصريحات ترامب حول إجلاء سكان غزة من القطاع لا تقتصر على مصر والأردن، حيث أثارت ضجة هناك، مشيرا إلى أن لدى ترامب عدة دول أخرى على القائمة من بينها البانيا، التي من المخطط أن يُنقل إليها 100 ألف من سكان غزة.

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