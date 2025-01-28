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ثقافة وفنون

تعرف على النجمات اللاتي يشاركن أحمد العوضي بطولة مسلسل فهد البطل

أحمد العوضي، فيتو
أحمد العوضي، فيتو

يشارك الفنان أحمد العوضي في ماراثون رمضان الدرامي من خلال مسلسل فهد البطل، وهو مسلسل درامي يجمع نخبة من ألمع نجوم الفن.

ويتصدر أحمد العوضي البطولة في دور شخصية فهد، ويشاركه البطولة مجموعة مميزة من النجمات اللواتي يضفن أبعادًا خاصة للعمل.  

نجمات يتألقن في فهد البطل 

 تأتي ميرنا نور الدين كإحدى أبرز نجمات المسلسل، حيث تؤدي دورًا مميزًا يبرز موهبتها وتنوع أدائها الفني، وتمتلك ميرنا حضورًا قويًا، مما يجعلها عنصرًا رئيسيًا في قصة “فهد البطل”.

والنجمة الثانية هي كارولين عزمي التي تلعب دورًا مميزًا في المسلسل، وتثبت مرة أخرى مكانتها كواحدة من أبرز النجوم الشباب في الساحة الفنية، حيث تقدم شخصية محورية مليئة بالحيوية والتحدي، وتعتبر الفنانة الشابة يارا السكري أيضا من أبرز الحسناوات المشاركات في العمل الذي ينتظره الكثيرون.

أبطال مسلسل فهد البطل

إلى جانب هؤلاء النجمات، يضم المسلسل نخبة من النجوم مثل أحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي وحجاج عبد العظيم وحمزة العيلي وعصام السقا، ليكتمل الطاقم بوجود أسماء قوية تضيف للعمل عمقًا وتميزًا.  

وتدور أحداث المسلسل في مدينة سمالوط بمحافظة المنيا، والعمل مكون من 30 حلقة.

موعد عرض مسلسل فهد البطل 

ينتظر الجمهور بشغف عرض المسلسل والذي من المقرر انطلاقه تزامنا مع بدء شهر رمضان المقبل في مطلع شهر مارس، وسط توقعات بنجاح كبير لهذا العمل.

قنوات عرض مسلسل فهد البطل 

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طرحت مؤخرا بوستر مسلسل “الفهد” بطولة  الفنان أحمد العوضي والذي يشارك في موسم دراما رمضان المقبل.

وكتبت الشركة المتحدة عبر منصاتها: انتظروا النجم أحمد العوضي ومسلسل فهد البطل على شاشات المتحدة في رمضان 2025.

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