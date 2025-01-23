الخميس 23 يناير 2025
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ثقافة وفنون

عرض مسلسل فهد البطل على شاشات المتحدة في رمضان

بوستر مسلسل فهد البطل،
بوستر مسلسل فهد البطل، فيتو

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بوستر مسلسل “الفهد” بطولة الفنان أحمد العوضي والذي يشارك في موسم دراما رمضان المقبل.

 

وكتبت الشركة المتحدة عبر منصاتها: انتظروا النجم أحمد العوضي ومسلسل فهد البطل على شاشات المتحدة في رمضان 2025.

أبطال مسلسل فهد البطل

وتدور أحداث المسلسل في مدينة سمالوط بمحافظة المنيا، والعمل مكون من 30 حلقة، بطولة أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، كارولين عزمي، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محمود البزاوي، يارا السكري، وصفوة، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام.

 

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مسلسل فهد البطل أحمد العوضي الفنان أحمد العوضي مسلسلات رمضان

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