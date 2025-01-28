جنايات القاهرة تسدل الستار عن جريمة قتل صيني بمدينة بدر.. الحيثيات: المتهم ارتكب جريمته بواسطة حجر.. وفتاة سبب الخلاف بينهما.. الشهود يرون التفاصيل.. والحكم بالسجن المشدد 7 سنوات

أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بمعاقبة شخص أجنبي يحمل الجنسية الصينية بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بقتل آخر بسبب خلافات بينهما حول صداقة فتاة بالقاهرة.

وجاء في الحيثيات أن المحكمة اطمأنت لما ورد بالواقعة والتي تتحصل في ان المتهم ليو زي جانج صيني الجنسية، في 2 ديسمبر 2023 بدائرة قسم شرطة بدر بمحافظة القاهرة، قتل عمدا المجنى عليه سوين بينج صيني الجنسية دون سبق إصرار أو ترصد إذ أنه وعلى أثر خلاف بينهما لم يتراضيا عنه وتشادا حديثا وهو ما حدى بالمتهم للجري خلف المجنى عليه حتى تمكن منه وتعدى عليه بالضرب مستخدما حجر.

المتهم قتل المجني عليه بواسطة حجر

وأضافت الحيثيات أن خلافا نشب بين المتهم والمجني عليه بسبب رؤية الأخير للأول حال تواجده رفقة فتاة ذو صلة قرابة بها بأحد المطاعم بمدينة بدر فظن بوجود علاقة عاطفية بينهما.

وأشارت الحيثيات أنه على أثر ذلك حدثت مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه تبادلا خلالها الشتائم والألفاظ النابية ثم تشاجرا سويًا وتماسكا بالأيدي فقام صاحب المطعم بطردهما.

وأوضحت الحيثيات أن المتهم قام بالجري خلف المجني عليه حتى تمكن منه وتعدي عليه بالضربة بأن كال له عدة ضربات بأداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وهي عبارة عن حجر فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلًا ولكن الضرب أدى إلى وفاته.

وأضافت الحيثيات ان المتهم اعترف في تحقيقات النيابة العامة بأنه على إثر خلاف بينه وبين المجني عليه تشابكا بالأيدي ثم تعدي عليه ضربا بإستخدام جسم صلب حجر محدثا إصابته في رأسه ولكنه لم يقصد من ذلك قتلا.

الشهود يرون تفاصيل الجريمة

وأشارت الحيثيات أن المحكمة اطمأنت إلى الواقعة بعد أن استمعت إلى شهادة الشهود والتي أكد خلالها أحد شهود الواقعة بأنه حال تواجده بمسكنه تناهي لسمعه صوت عويل فخرج لاستبيان الأمر فشاهد المتوفى غارقا في دمائه ملقى أرضا وبجواره الشاهدة الثانية بينما المتهم محدث إصابته واقفا على مقربة منه بيده حجر ملطخ بالدماء فأبلغ الشرطة.

وشهدت الفتاة محل الخلاف صينية الجنسية أن المتهم هو محدث إصابة المجني عليه وفسرت ذلك بأنها حال تواجدها مع المتهم بأحد المطاعم حضر المجني عليه ذو صلة قرابة بها وحدثت بينهم مشادة كلامية وهو ما دفع مالك المطعم لإخراجهم من مكان تواجدهم وعقب ذلك قام المتهم بالجري خلف المجني عليه ثم شاهدت الأخير ملقى أرضا غارقا في دمائه بينما يقف المتهم ممسكا بحجر ملطخ بدماء المتوفى فقامت بالصراخ حتى أغاثها الشاهد الأول.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شخصين يحملان الجنسية الصينية وسقوط احدهما قتيل، وعلي الفور انتقل رجال مباحث قسم شرطة بدر الي مكان الواقعة

وبالفحص تبين أن صيني أقدم على قتل آخر ضربا بحجر بسبب خلاف حول صداقة فتاة، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة والقبض على المتهم.

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