تفاصيل مقتل شاب في دار السلام.. 3 بلطجية أنهوا حياته بسبب رفضه دفع 5 آلاف جنيه إتاوة.. وأسرة الضحية تطالب بالقصاص العادل

قررت محكمة النقض، رفض الطعن المقدم من المتهمين أنس ش، الحسيني ش، ومسعود أ، على حكم إعدامهم، لاتهامهم بقتل محمد رمضان، الشهير بـ"دوكش"، في منطقة حدائق المعادي بعد مشاجرة بينهم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد عاقبت المتهمين بالإعدام شنقًا في اتهامهم بالقتل العمد للمذكور سلفًا في غضون عام 2021.

وقعت أحداث القضية في 20 يناير عام 2021، بدائرة قسم شرطة دار السلام، حيث اتهمت النيابة العامة كلًا من أنس ش، الحسيني ش، مسعود أ، بقتل المجني عليه محمد رمضان، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت المتهمون الأول والثاني والثالث النية وعقدوا العزم على قتله.

لم يكن محمد يتصور أن حياته لا تساوي 5000 جنيه طلبها البلطجي أنس، دون سبب، اللهم إلا أن محمد بمشاركة أخيه، قاما بترميم أحد المنازل، ورفضا دفع الإتاوة فكان جزاؤه الموت.

الجريمة بسبب فرض الإتاوة وفرض سيطرة

"محمد بنداري" الشهير بـ"محمد الدكش".. قتل غدرًا على يد بلطجي طلب منه إتاوة لكنه رفض فكان جزاؤه "القتل".

"سيد بنداري" موظف، شقيق المجني عليه، يروي القصة كاملة قائلا: انا و"محمد"- كان موظف أيضًا - بطبيعة الحال نقوم بعمل إضافي، لسد احتياجات ومتطلبات الأسرة، ومنذ ثلاثة شهور طلب منا أحد الجيران ترميم منزل بشارع محمد عثمان بحدائق المعادي.. وبالفعل تم ذلك".



ويردف سيد: "يوم الخميس، 15 يناير ٢٠٢١، قابلني المتهم "أنس ش" بلطجى "حداد كريتال" بجوار المنزل، فوجئت به يطلب مني "5" آلاف جنيه، وعندما سألته عن السبب قال "هذا حقي في ترميم المنزل"، مع أنه لم يفعل أي شيء وأن هذا المبلغ إتاوة.. فرفضت أنا وشقيقي المجني عليه".

ويستكمل شقيق المجني عليه "بنداري": في اليوم التالي "الجمعة" بعد الصلاة مباشرة، حضر شخص يدعى" مسعود أ" استورجي، وهو المتهم الثاني، وكرر نفس الطلب، وعندما كررنا رفضنا، قام بالاتصال بالمتهم الأول "أنس" البلطجي يخبره برفضهم إعطاءه المبلغ، "5" آلاف جنيه. بعد المكالمة حضر أنس مسرعًا، وقام بإخراج مطواة كانت بحوزته، وطعن المجني عليه "محمد الدكش" في قدمه اليسرى، وفر المتهم هاربًا، وأدت الطعنة إلى قطع في أحد الأوردة تسبب نزفه الكثير من الدماء، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصولنا للمستشفى. واطالب بالقصاص العادل"

شاهد عيان يكشف تفاصيل مثيرة

من جانب آخر قال "مصطفى سعيد" 56 عامًا صاحب ورشة موبيليا، أحد شهود العيان: المتهم "أنس" بلطجي، ويقوم بفرض إتاوات في المنطقة، ويوم الواقعة حضر ومعه مطواة وقام بقتل "محمد الدكش" وفر هاربًا.

"إسلام"، شاهد آخر، كرر نفس الكلام قائلا: المجني عليه يتمتع بحسن سير وسلوك في المنطقة.

تفاصيل الجريمة، بدأت حين تلقى مدير مباحث القاهرة، اللواء نبيل سليم، في ذلك الوقت، إخطارًا من رئيس وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام، المقدم وسام عطية، بورود بلاغ من الأهالي يفيد بمقتل شاب بشارع إبراهيم عواد بمنطقة حدائق المعادي دائرة القسم، في مشاجرة بينه وبين آخر.

على الفور انتقل معاون أول مباحث القسم، الرائد أحمد مختار، والمعاون محمد أكرم، والقوة المرافقة بمباحث القسم، إلى مكان البلاغ.

وتبين من خلال المعاينة العثور على جثة شاب يدعى محمد رمضان، وشهرته “محمد دكش”، 31 عامًا، ومقيم في دائرة القسم، ملقى على الأرض وغارقًا في بركة من الدماء، ولديه ثلاثة أطفال صغار كان يسعى لتوفير المال لهم، وجميع أهالي المنطقة يشهدون له بحسن الأخلاق.

وتم ضبط الجناة، وإخطار النيابة العامة، والتي أمرت بنقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم في الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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