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استدراج وحجر أنهى حياته، تفاصيل القبض على قاتل سائق توك توك في المنوفية

متهم، فيتو
متهم، فيتو

قررت النيابة العامة بمركز الباجور بمحافظة المنوفية، حبس المتهم بقتل محمد ابراهيم سائق التوتوك وإلقاء جثته في مروي زراعية في المنطقة بين عزبة زايد وقرية أبو سنيطة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

تفاصيل القبض على المتهم بقتل سائق توك توك في المنوفية

وكانت وحدة مباحث الباجور ألقت القبض على “ أ.ب” 35 سنة، عاطل، ومقيم بقرية إبخاص التابعة لمركز الباجور بتهمة قتل “محمد إ”، سائق توك توك، 21 سنة، ومقيم بقرية البرانقة التابعة لدائرة المركز.

 

واعترف المتهم بقتل سائق التوك توك باستدراجه وضربه بحجر على رأسه بغرض سرقة التوك توك، ثم قام بالذهاب لشبرا الخيمة وبيعه بمبلغ 10 آلاف جنيه، وتمكن فريق البحث الجنائي من استعادة التوك توك.

 

العثور على جثة شاب بمروى زراعي بالمنوفية

وكان اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من العميد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بتلقيهم بلاغًا بالعثور على جثة “محمد.ا.ع”، 21 سنة، سائق توك توك، ومقيم بقرية البرانقة التابعة لدائرة المركز، ملقى بمروى زراعي.

 

وبالانتقال والفحص تبين وجود إصابات في رأس المجني عليه، وتم نقله بواسطة سيارة إسعاف لمشرحة مستشفى الباجور التخصصي، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

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اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية قرية أبو سنيطة قرية ابخاص قرية البرانقه مستشفى الباجور التخصصي

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