الثلاثاء 28 يناير 2025
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خارج الحدود

روسيا تدمر طائرات بدون طيار أوكرانية وتستهدف مطارا يستخدمه نظام كييف لتجميع المسيرات

الدفاعات الروسية،
الدفاعات الروسية، فيتو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير الدفاعات الجوية التابعة لها، 5 طائرات أوكرانية مسيرة، فوق مقاطعتي  بيلجورود وبريانسك، وفوق أراضي جمهورية القرم.


وقال الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء: "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي خمس طائرات دون طيار أوكرانية".

منها طائرتان مسيرتان فوق كل من مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وواحدة فوق أراضي جمهورية القرم.

وفي نفس السياق صرح سيرجي ليبيديف، منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، لوكالة سبوتنيك، أن غارة استهدفت مطارا في مقاطعة أوديسا جنوبي أوكرانيا، حيث توجد مستودعات لتجميع الطائرات دون طيار.


وقال ليبيديف، اليوم الثلاثاء: "أوديسا... لم يتم استهداف هذا المكان منذ زمن... مطار شكولني... هناك حمولة من الميناء البحري في طريقها إلى هناك، إنهم (في المطار) يقومون بتجميع الطائرات دون طيار، وهناك العديد من المستودعات (للمسيرات)، كما أن المطار يعمل بنشاط (قبل الضربة).

كما أفاد ليبيديف، يوم أمس الإثنين، بتعرض تجمع للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعة أوديسا، لضربة عسكرية.


وذكرت وسائل إعلام أوكرانية في وقت سابق اليوم الثلاثاء، عن سلسلة انفجارات في أوديسا وسط غارة جوية.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في  يونيو عام 2023.
وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24  فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد على يد نظام كييف.

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