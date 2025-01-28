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خارج الحدود

أحد المدانين بأحداث الكابيتول وترامب عفا عنه، مقتل رجل برصاص الشرطة الأمريكية (صور)

الشرطة الأمريكية،
الشرطة الأمريكية، فيتو

قالت شرطة ولاية إنديانا الأمريكية إن رجلا قتل برصاص الشرطة عقب مشاجرة أثناء توقف حركة المرور بعد ظهر.

ووقعت الحادثة بعد أيام قليلة من حصول الضحية عن عفو أصدره الرئيس ترامب في قضية "أعمال شغب مبنى الكابيتول الأمريكي عام 2021".

ووفق وسائل الإعلام المحلية، فإنه حوالي الساعة 4:15 مساء، أوقف نائب قائد شرطة مقاطعة جاسبر سيارة بالقرب من خط مقاطعة بولاسكي على الطريق السريع رقم 14 وحاول إلقاء القبض على المشتبه به لكن الأخير أبدى مقاومة.

وقالت شرطة ولاية إنديانا في بيان، إن "شجارا وقع  بين المشتبه به والضابط، مما أدى إلى قيام الأخير بإطلاق النار من سلاحه وإصابة المشتبه به إصابة قاتلة".

وأضافت الشرطة أن المشتبه به كان بحوزته سلاح ناري أثناء توقف حركة المرور.

وحدد الطبيب الشرعي لمقاطعة جاسبر هوية الشخص القتيل بأنه ماثيو هاتل (42 عاما) من هوبارت بولاية إنديانا.

وصرح باتريك ويليامسون قائد شرطة المدينة "نقدم تعازينا لأسرة المتوفى حيث أن أي خسارة في الأرواح تشكل صدمة لأولئك الذين كانوا قريبين من السيد هوتل"، مشيرا إلى أن التحقيق لا يزال جاريا.

وأفاد باتريك ويليامسون بأنه تم وضع الضابط المتورط في إطلاق النار في إجازة إدارية وفقا للبروتوكولات.

ولم تذكر السلطات السبب الذي قد يكون دفع إلى إيقاف حركة المرور.

وفي عام 2023، حكم على هاتل بالسجن ستة أشهر بعد إقراره بالذنب في دخول مبنى محظور.

وكان الضحية قد سافر مع عمه إلى واشنطن لحضور مسيرة مؤيدة لترامب في 6 يناير 2021، ودخلا معا مبنى الكابيتول وظل هاتل بالداخل لمدة 16 دقيقة وسجل ذلك على شريط فيديو.

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ترامب الشرطة الأمريكية شرطة ولاية إنديانا

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