أحد المدانين بأحداث الكابيتول وترامب عفا عنه، مقتل رجل برصاص الشرطة الأمريكية (صور)

قالت شرطة ولاية إنديانا الأمريكية إن رجلا قتل برصاص الشرطة عقب مشاجرة أثناء توقف حركة المرور بعد ظهر.

ووقعت الحادثة بعد أيام قليلة من حصول الضحية عن عفو أصدره الرئيس ترامب في قضية "أعمال شغب مبنى الكابيتول الأمريكي عام 2021".

ووفق وسائل الإعلام المحلية، فإنه حوالي الساعة 4:15 مساء، أوقف نائب قائد شرطة مقاطعة جاسبر سيارة بالقرب من خط مقاطعة بولاسكي على الطريق السريع رقم 14 وحاول إلقاء القبض على المشتبه به لكن الأخير أبدى مقاومة.

وقالت شرطة ولاية إنديانا في بيان، إن "شجارا وقع بين المشتبه به والضابط، مما أدى إلى قيام الأخير بإطلاق النار من سلاحه وإصابة المشتبه به إصابة قاتلة".

وأضافت الشرطة أن المشتبه به كان بحوزته سلاح ناري أثناء توقف حركة المرور.

وحدد الطبيب الشرعي لمقاطعة جاسبر هوية الشخص القتيل بأنه ماثيو هاتل (42 عاما) من هوبارت بولاية إنديانا.

وصرح باتريك ويليامسون قائد شرطة المدينة "نقدم تعازينا لأسرة المتوفى حيث أن أي خسارة في الأرواح تشكل صدمة لأولئك الذين كانوا قريبين من السيد هوتل"، مشيرا إلى أن التحقيق لا يزال جاريا.

وأفاد باتريك ويليامسون بأنه تم وضع الضابط المتورط في إطلاق النار في إجازة إدارية وفقا للبروتوكولات.

ولم تذكر السلطات السبب الذي قد يكون دفع إلى إيقاف حركة المرور.

وفي عام 2023، حكم على هاتل بالسجن ستة أشهر بعد إقراره بالذنب في دخول مبنى محظور.

وكان الضحية قد سافر مع عمه إلى واشنطن لحضور مسيرة مؤيدة لترامب في 6 يناير 2021، ودخلا معا مبنى الكابيتول وظل هاتل بالداخل لمدة 16 دقيقة وسجل ذلك على شريط فيديو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.