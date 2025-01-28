مكبلين ومنعوا عنهم المياه، البرازيل تستدعي القائم بأعمال السفارة الأمريكية بسبب إهانة المهاجرين

استدعت الحكومة البرازيلية أعلى مبعوث أمريكي في السفارة الأمريكية لدى برازيليا لتقديم شرح عن المعاملة "المهينة" التي تلقاها مهاجرون برازيليون خلال ترحيلهم من الولايات المتحدة إلى بلادهم الأسبوع الماضي، وفق ما أفاد مصدر رسمي وكالة "فرانس برس".

واستدعت الخارجية البرازيلية القائم بأعمال السفارة الأمريكية جابريال إسكوبار بعد أن أعربت عن غضبها إزاء وصول مهاجرين مرحلين مكبلين بالأصفاد.

وكانت البرازيل قد عبرت عن استيائها العميق مما وصفته بـ"المعاملة المهينة" لمواطنيها أثناء ترحيلهم من الولايات المتحدة، وطالبت واشنطن بتوضيحات بشأن الظروف القاسية التي تعرضوا لها.

وشملت هذه المعاملة شملت تقييد المهاجرين، ومنعهم من الحصول على الماء واستخدام المرافق الأساسية، مثل دورات المياه، ولا سيما مع وجود أطفال، من بينهم من يعانون إعاقات، وفق تقرير لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.