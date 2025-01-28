الثلاثاء 28 يناير 2025
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خارج الحدود

مكبلين ومنعوا عنهم المياه، البرازيل تستدعي القائم بأعمال السفارة الأمريكية بسبب إهانة المهاجرين

ترحيل برازيليين،
ترحيل برازيليين، فيتو

استدعت الحكومة البرازيلية  أعلى مبعوث أمريكي في السفارة الأمريكية لدى برازيليا لتقديم شرح عن المعاملة "المهينة" التي تلقاها مهاجرون برازيليون خلال ترحيلهم من الولايات المتحدة إلى بلادهم الأسبوع الماضي، وفق ما أفاد مصدر رسمي وكالة "فرانس برس".

واستدعت الخارجية البرازيلية القائم بأعمال السفارة الأمريكية جابريال إسكوبار بعد أن أعربت عن غضبها إزاء وصول مهاجرين مرحلين مكبلين بالأصفاد.

وكانت البرازيل قد عبرت عن استيائها العميق مما وصفته بـ"المعاملة المهينة" لمواطنيها أثناء ترحيلهم من الولايات المتحدة، وطالبت واشنطن بتوضيحات بشأن الظروف القاسية التي تعرضوا لها.

وشملت هذه المعاملة شملت تقييد المهاجرين، ومنعهم من الحصول على الماء واستخدام المرافق الأساسية، مثل دورات المياه، ولا سيما مع وجود أطفال، من بينهم من يعانون إعاقات، وفق تقرير لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.

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