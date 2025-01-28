الثلاثاء 28 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تبادل إطلاق النار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك

الحدود بين أمريكا
الحدود بين أمريكا والمسكيك، فيتو

أفادت وسائل الإعلام الأمريكية بوقوع حادث تبادل إطلاق النار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، يوم الإثنين.

وحسب قناة "فوكس نيوز"، فإن دورية لحرس الحدود الأمريكي تعرضت لإطلاق نار بالقرب من مدينة فرونتون في ولاية تكساس الأمريكية.

ورد أفراد حرس الحدود على النيران، دون سقوط ضحايا أو مصابين من أي طرف.

وأشارت السلطات الأمريكية إلى أنها تعتقد بأن الأشخاص الذين أطلقوا النار كانوا من أفراد عصابات المخدرات.

ووقع الحادث عندما حاولت مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين عبور النهر على الحدود الأمريكية المكسيكية.

وحسب السلطات الأمريكية، لم يتمكن أي مهاجر من دخول الأراضي الأمريكية.

ويأتي ذلك على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتخاذ إجراءات لضمان أمن الحدود والحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الجنوبية، حيث تم نشر تعزيزات إضافية من العسكريين.

وكان حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت قد أرسل أكثر من 400 عسكري إضافي إلى الحدود لمساعدة السلطات الفدرالية، يوم الإثنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السلطات الامريكية حرس الحدود الامريكي مدينة فرونتون ولاية تكساس الأمريكية

مواد متعلقة

البيت الأبيض يعلن موافقة كولومبيا على استقبال رحلات المهاجرين المرحلين من أمريكا

إيلون ماسك يغير اسم بحر المانش لقناة جورج واشنطن، والنشطاء: بداية احتلال أمريكا لأوروبا

العثور على عشرات الجثث في مقابر جماعية بالمكسيك قرب حدود أمريكا

مستشار ترامب: كييف خسرت جنودا يفوق ما خسرته أمريكا في الحرب الكورية والفيتنامية
ads

الأكثر قراءة

باخد 4 مرات أنسولين يوميا وبكلم نفسي بالليل، داليا مصطفى تحبس دموعها بسبب إصابتها بالسكر (فيديو)

بعيون زملكاوية، ماذا قال عيد عبد الملك عن ضم الأهلي لـ بن شرقي وعلاقة معلول بصفقة تريزيجيه

أنا وأنت بعدنا ليه، مفاجأة من دور رعاية بالزقازيق بشأن بكاء فتاة أمام ڤاترينة فساتين الزفاف (فيديو)

العين بصيرة واليد قصيرة، سر تعطل مفاوضات الزمالك مع نجم إنبي

كما حدث في 100 وش، قصة تشكيل عصابي يقوده طبيب ومطلقة وميكانيكي لسرقة المنازل والسيارات بالفيوم

تبادل إطلاق النار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك

بعد اقتراح استقبال الفلسطينيين، تطور جديد في اتصال روبيو بملك الأردن بشأن غزة

بها مادة خطرة لمعالجة المياه، كوكا كولا تسحب كميات كبيرة من منتجاتها وتعتذر لعملائها

منوعات

المزيد

زوجتي ومريض بحبها، رسالة مثيرة من رونالدو إلى جورجينا في عيد ميلادها

بها مادة خطرة لمعالجة المياه، كوكا كولا تسحب كميات كبيرة من منتجاتها وتعتذر لعملائها

كارثة جديدة تهز كاليفورنيا الأمريكية بعد الحرائق المدمرة

مؤرخ ألماني يدعو برلين للاعتراف بحصار لينينجراد جريمة إبادة جماعية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الاثنين 27/1/2025

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الإثنين 27/1/2025

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الاثنين 27/1/2025

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 28 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 28 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية