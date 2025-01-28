اشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في مخيم طولكرم (فيديو)

قالت وسائل إعلام فلسطينية، فجر اليوم الثلاثاء، إن الاشتباكات مستمرة بين مجموعات من المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلية في مخيم طولكرم شمال غرب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن تعزيزات عسكرية من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اتجهت نحو مدينة طولكرم.

إلى ذلك، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن القوات الإسرائيلية أجبرت عائلات في مخيم طولكرم على إخلاء منازلها.

وقال شهود عيان من داخل المخيم إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أخلت بعض العائلات من منازلها تحت تهديد السلاح في حارتي المطار، ومربعة حنون، وأبلغتها بعدم العودة إليها لمدة أسبوع.

وأضاف شهود العيان أن القوات استولت على عدد من البنايات العالية المطلة على حارتي الشهداء والحمام، وحولتها لثكنات عسكرية بعد إخلائها من سكانها.

وأعلنت مديرية أوقاف طولكرم عن فتح مسجدي مصعب بن عمير وصلاح الدين في المدينة، للمواطنين الذين تقطعت بهم السبل جراء العدوان.

ووفق المصدر ذاته، تواصل الجرافات الإسرائيلية تدمير البنى التحتية وممتلكات الفلسطينيين من منازل ومحلات تجارية في مختلف حارات المخيم، وتحديدا البلاونة، والوكالة، والمدارس، كما أحرق الجنود منزل عائلة شاهين في حارة الوكالة بالمخيم.

كما ألحقت جرافة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي دمارا في شوارع المدينة والبنية التحتية واقتلعت أشجارا وتحديدا في الشارع المؤدي إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي الذي تفرض عليه القوات الإسرائيلية حصارا مشددا وتعرقل عمل مركبات وطواقم الإسعاف.

وطال التدمير أيضا البنية التحتية وشبكات المياه والكهرباء والانترنت في محيط ميدان جمال عبد الناصر وسط المدينة، وشارع المقاطعة في الحي الشرقي، وشارع خضوري في الحي الغربي.

وبالإضافة إلى ذلك فرضت القوات الإسرائيلية حصارا مشددا على المخيم، ونشرت آلياتها وقناصتها على كافة المداخل المؤدية إليه، وسط إطلاق الأعيرة النارية بكثافة وسماع أصوات انفجارات بين الفينة والأخرى.

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