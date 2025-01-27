جنايات الفيوم تؤجل محاكمة قاتل صهره لجلسة 3 فبراير المقبل

قررت محكمة جنايات الفيوم في جلستها اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حسن دياب تأجيل أولي جلسات محاكمة " م. ن. إ " المتهم بقتل شاب لخلافات المصاهرة، الي جلسة الثالث من فبراير المقبل، لسماع المرافعة

تفاصيل الواقعة من أمر الإحالة

وقد وجه وكيل النيابة في أمر الإحالة تهمة القتل العمد الي " م. ن. إ "، وجاء في أمر الإحالة أنه في يوم 23 اغسطس الماضي بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم، قتل " محمود زين العابدين" عمدا مع سبق الإصرار، بأن أحرز سلاحا ناريا، وما أن ظفرا به حتى أطلق صوبه عيارا ناريا فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالتحقيقات والتي أودت بحياته قاصدا قتله لوجود خلافات المصاهرة فيما بينهما، علي النحو المبين بالتحقيقات، وأن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مشخشخن، فرد خرطوش، ولا يجوز منحه الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه لعدم بلوغه أحدي وعشرين سنة ميلادية، كما احرز المتهم طلقة نارية واحدة واستعملها علي السلاح الناري موضوع الاتهام السابق، في قتل المجني عليه.

وكان قد تم تحرير محضر بقسم ثان الفيوم، وأحيل إلى محكمة الجنايات للتداول بجلساتها، وكان قرار رئيس الدائرة بتأجيلها.

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