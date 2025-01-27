مصرع ربة منزل بحادث سير في الفيوم

لقيت سيدة مصرعها في الفيوم، صدمتها سيارة مسرعة أثناء عبورها الطريق المؤدي إلى نادي قارون بمدينة الفيوم، وتم نقل الجثة الي مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة المختصة.

تفاصيل الواقعة وقرار النيابة المختصة

وكان قد تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد حسن أبو عقرب، مأمور قسم شرطة الفيوم "أول"، يفيد بمصرع "منال شعبان عبد الجواد"، 35 عامًا، ربة منزل، نتيجة تعرضها لحادث سير، وكشفت تحريات المقدم أحمد السوهاجي، رئيس مباحث قسم شرطة الفيوم "أول"، أن الحادث وقع أثناء محاولة السيدة عبور الطريق، ففوجئت بسيارة مسرعة يقودها شاب في العقد الثاني من العمر، تسير بسرعة مذهلة، وصدمها بكامل سرعة السيارة، ما أدى إلى تطايرها على جانب الطريق، ولفظت أنفاسها الأخيرة في الحال.

ألقي القبض على السائق المتسبب في الحادث، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة حاليًا التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي وتحديد أسباب وساعة وتاريخ الوفاة.

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