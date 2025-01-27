جهود مكثفة للتعرف على هوية مسن لقي مصرعه تحت عجلات سيارة طائشة

لقي مسن من الفيوم مجهول الهوية مصرعه في حادث سير على الطريق الغربي، فقد صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الطريق الصحراوي الغربي، وفر قائدها هاربا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل الحادث وبلاغ لمدير الأمن

تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة تفيد بتلقيه بلاغا بوقوع حادث تصادم، أسفر عن وفاة في العقد السابع من عمره، على الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين من المعاينة الأولية ان الضحية كان يحاول عبور الطريق عندما ظهرت السيارة بسرعة، ولم يتمكن سائقها من التوقف في الوقت المناسب، ما أدى إلى وقوع الحادث.

أقوال شهود الحادث

وأوضح شهود العيان أن السيارة كانت تسير بسرعة مذهلة، ولم يتمكن أي شخص من التدخل لإنقاذ الضحية، الذي لقي مصرعه على الفور نتيجة للإصابات البالغة التي لحقت به، ونقلت سيارة الإسعاف جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى طاميه المركزي، وجاري التحري للتعرف عن هوية الضحية، لإبلاغ أهله بالحادث.

وتم تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد التعرف على هوية الضحية وتسليمه لأهليته بعد مناظرة الطب الشرعي، وطالب بسرعة ضبط وإحضار الجاني، وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.