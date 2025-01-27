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رياضة

سيلتا فيجو يتعادل مع ألافيس 1/1 في الدوري الإسباني

سيلتا فيجو، فيتو
سيلتا فيجو، فيتو

الدوري الإسباني، تعادل فريق سيلتا فيجو مع نظيره ألافيس بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعهما على ملعب ميندزوروتزا، ضمن لقاءات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني.

وسجل إنريكي كيكي هدف فريق ألافيس في الدقيقة 6 من ركلة جزاء، بينما جاء هدف فريق سلتا فيجو عن طريق بابلو دوران في الدقيقة 66.

 

ترتيب ألافيس وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني

وبتلك النتيجة يحتل فريق ألافيس المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، بينما يحتل فريق سيلتا فيجو المركز الثالث عشر في الدقيقة 25.

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الدوري الإسباني سيلتا فيجو ألافيس

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