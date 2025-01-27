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رياضة

برشلونة يكتسح فالنسيا 7-1 في الدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة

اكتسخ فريق برشلونة  نظيره فالنسيا بنتيجة عريضة 7-1 بملعب "مونتجويك" ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين للدوري الإسباني "الليجا".

جاءت أهداف برشلونة عن طريق كل من؛ فرينكي دي يونج، فيران توريس،  رافينيا، فيرمين لوبيز "هدفين" 

وسجل ليفاندوفسكي الهدف السادس قبل أن يسجل مدافع فالنسيا الهدف السابع بالخطأ في مرماه.

تشكيل برشلونة ضد فالنسيا

في حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

في خط الدفاع: جول كوندي - إريك جارسيا - باو كوبارسي - أليخاندرو بالدي

في خط الوسط: مارك كاسادو - فرينكي دي يونج - فيرمين لوبيز

في خط الهجوم: لامين يامال - فيران توريس - رافينيا

فيما جلس على مقاعد البدلاء: إيناكي بينيا - رونالد أراوخو - هيكتور فورت - كوشين - جيرارد مارتن - أندرياس كريستنسن - بابلو توري - جافي - أنسو فاتي - باو فيكتور - روبرت ليفاندوفسكي

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ترتيب برشلونة وفالنسيا 

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 42  نقطة، فيما يحتل فالنسيا فيحتل المركز التاسع عشر برصيد 16 نقطة.
ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة، بعدما حقق فوزًا بثلاثية نظيفة أمام بلد الوليد، وسجل كيليان مبابي هاتريك.

ويأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثاني بـ45 نقطة، بعدما تعادل إيجابيًا مع فياريال بهدف لمثله، في الجولة ذاتها.

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