الأحد 26 يناير 2025
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رياضة

بعد أول هاتريك مع ريال مدريد، مبابي يعادل رقم الظاهرة رونالدو

مبابي، فيتو
مبابي، فيتو

توهج الفرنسي كيليان مبابي، مع فريقه ريال مدريد، ليقوده لفوز ثمين على بلد الوليد، بنتيجة 3-0، أمس السبت، على ملعب الأخير، ضمن لقاءات الجولة 21 من الليجا.

وسجل مبابي ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 30 و57 و90+1 من ركلة جزاء.

مبابي يسجل أول هاتريك مع ريال مدريد 

ويعد هذا "الهاتريك" هو الأول للفرنسي مبابي مع ريال مدريد، منذ أن انضم للميرنجي في الانتقالات الصيفية قادما من باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال حر.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن مبابي حل رابعا في قائمة مهاجمي ريال مدريد في القرن الحادي والعشرين الذين خاضوا أقل عدد من المباريات ليسجلوا أول ثلاثية لهم في الليجا.

مبابي يكرر إنجاز الظاهرة رونالدو مع ريال مدريد 

ويعد الهولندي رود فان نيستلروي هو أقل لاعب احتاج لعدد مباريات ليسجل أول "هاتريك" بقميص الميرنجي (مباراتين)، يليه الويلزي جاريث بيل (9 مباريات)، ثم التوجولي إيمانويل أديبايور (14 مباراة) ثم مبابي (19 مباراة) بالتساوي مع الظاهرة البرازيلي، ورونالدو نازاريو.

ترتيب ريال مدريد وبلد الوليد في الدوري الإسباني 

وتربع ريال مدريد في قمة الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة متفوقا بأربع نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.

فيما حل بلد الوليد في المركز العشرين بترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة.

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